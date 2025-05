“Mi intención, realmente, no era hablar, porque decía: ‘mano, es que eso no es cierto‘”, así se manifestó Jorge Pabón, mejor conocido como “Molusco”, tras negar los rumores que lo vinculan con la presentadora Jacky Fontánez.

El locutor abrió el micrófono del podcast “El Refugio” para dirigirse a la información que surgió el pasado fin de semana tras revelarse que se volvió a separar de su entonces esposa, Claudia Morales.

“De la noche a la mañana, han despertado un ‘Molusco’ que es un depredador de mujeres, y un tipo que se come todo lo que tenga de frente, y eso no es cierto”, destacó Pabón desde el espacio que comparte con Ali Warrington, Pamela Noa y Robert “Fantacuca” Maldonado.

“Las personas que estén molestas conmigo, yo puedo respetar su molestia, y las personas que estén decepcionadas de mí, yo puedo respetar su decepción, no tengo ningún tipo de problemas, porque cuando uno comete errores, y los hace públicos, un tipo como yo, que soy una persona de los medios, los hace, tiene que aguantar lo que venga, yo no estoy fuera de ese juego, pero lo de Jacky Fontánez está bien ca...”, agregó el también productor.

Pabón también opinó que la también empresaria, quien llegó a sustituir en ocasiones a Angelique “La Burbu” Burgos y la misma Noa en “El Goldo y La Pelúa”, empezó su carrera “improvisando”, alegando que su “instinto” la llevó a tener “una personalidad un poco coquetona”.

“Jacky empezó coquetona dentro de los medios, y ella siempre me preguntaba fuera del aire qué opinaba, y yo siempre le aconsejaba que ‘tienes que bajarle un poco al coqueteo, porque cada vez que estás animando con hombres, estás coqueteando, y vas a crear una percepción de una coquetería constante, y tienes que bajarle a eso’”, expresó sobre la ahora integrante de “What’s Up” de La Nueva 94.

Pero este reconoce que la también empresaria es una figura diferente a sus comienzos.

“La Jacky Fontánez de antes, versus la Jacky Fontánez de hoy, es completamente distinta. Fue creciendo en los medios con las fotos en traje de baño en su cuenta de Instagram, siguió obviamente animando y llevando el coqueteo como estilo, pero poco a poco, ella empezó a hacer grandes ajustes, a niveles de que hoy, si escuchas a Jacky Fontánez, seguramente vas a escuchar la misma chica alegre, la misma chica que realmente es sexy, coqueta y eso, pero no al nivel de cómo era hace cinco, incluso siete y ocho años atrás”, manifestó Pabón de la también anfitriona de “Hoy Día Puerto Rico” y colaboradora de “Día a Día”.

“Yo no me considero ni amigo de Jacky. Yo soy compañero de trabajo y compañero de los medios. Yo no tengo una relación con Jacky Fontánez, no le he tocado un pelo a Jacky nunca. Y si las personas que publicaron eso, dijeron que tenían audio y fotos comprometedoras, yo los reto, que rompan”, resaltó.

Molusco aprovechó sus declaraciones para recalcar que su reciente separación con la madre de Ocean y Paula Pabón no se produjo por un vínculo con una tercera persona.

“Yo fui quien decidí terminar mi relación, por mi paz, porque yo también puedo decidir. Jorge Pabón falló para allá, el 2018 o 2019, hace seis o siete años... así que toda la gente que está diciendo que la razón por la cual me separé de la mamá de mis hijos por segunda vez fue por terceras personas, y le ponen de nombre Jacky Fontánez, con la ambición de buscar alguna culpable, eso no es cierto”, destacó.

Dichas declaraciones se producen al momento en que Fontánez también desmintió los rumores que surgieron en los pasados días.

“Yo estoy bien aislada a esto, particularmente. Una mentira repetida lo que ha hecho es causarle daño a mi integridad como mujer”, expuso la coanimadora desde el espacio de La Nueva 94.7FM.

Esta también resaltó que, durante el fin de semana, se encontraba con una agenda laboral ocupada, incluyendo la promoción de sus nuevos perfumes “Curious” y “Muse”.

“Lamentablemente, hay tanta gente que en Puerto Rico necesitan esa distracción, que necesitan buscar o ponerle un nombre a diferentes situaciones”, aseveró consternada. “Entiendo perfectamente cuando uno termina una relación y lo doloroso que es, así que por eso puedo ser sumamente empática y reconozco el proceso de una separación, de un divorcio y lo que conlleva. Ahora bien, el querer ponerle un nombre, ustedes no saben el daño tan grande que hace y más cuando estamos repitiendo un rumor que es una mentira sin base ni fundamento, sin ningún tipo de prueba”, reiteró.

“Antes de hacer señalamientos, hay que estar bien seguros y hablar con pruebas, porque volvemos, al igual que las personas que terminaron esta relación, que tienen todo el derecho del mundo de rehacer su vida, tienen su familia, yo también tengo mi familia, tengo mi trabajo. Mucha gente está poniendo en juego precisamente con lo que dije, mi integridad como mujer, mis años de trabajo. La gente que realmente conoce mi corazón, y la gente que me conoce personalmente, saben que yo valoro mucho lo que es la familia”, afirmó enfática.

“Yo jamás me metería en un matrimonio, así que con esto dicho, yo creo que debemos antes de señalar, analizar bien el daño que se hace, volvemos, porque es un daño que es irreparable, porque es una mentira que se sigue repitiendo y, lamentablemente, vivimos en un país donde la mentira se cree más rápido que cualquier verdad”, agregó.