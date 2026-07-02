El actor dominicano Stuart Ortiz falleció ahogado el miércoles en la Cueva del Huevo, ubicada en las inmediaciones de la conocida Cueva de los Indios, en República Dominicana.

Según informaciones preliminares, Ortiz se encontraba acompañado por varias personas al momento del incidente. Sus compañeros intentaron auxiliarlo y sacarlo del agua, pero, pese a sus esfuerzos, no consiguieron rescatarlo con vida.

Tras las labores de rescate, el cuerpo del artista fue recuperado y posteriormente levantado por personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que realizará las pruebas correspondientes para determinar oficialmente la causa de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe detallado sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

PUBLICIDAD

Ortiz desarrolló una destacada carrera en el teatro, el cine y la televisión dominicana. Egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, se distinguió por la intensidad y versatilidad de sus interpretaciones, así como por su participación en montajes dirigidos por figuras relevantes del teatro nacional, entre ellas el dramaturgo Haffe Serulle.

A lo largo de su trayectoria recibió varias nominaciones a los premios Casandra y Soberano en la categoría de Actor del Año. Entre sus trabajos teatrales figuran Pros-Tíb, Un sueño azul para morir, Los signos de la carne, Cuerpos de barro y, más recientemente, Aquí a la sombra: Salomé, producción del Teatro Rodante Dominicano.

Su inesperada muerte representa una pérdida significativa para la comunidad artística dominicana, donde era reconocido por su disciplina, entrega escénica y compromiso con el oficio actoral.

Se espera que en las próximas horas familiares, autoridades e instituciones culturales ofrezcan más detalles sobre lo ocurrido y sobre los actos fúnebres.