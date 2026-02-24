Katherine Hartley Short, la hija mayor del actor y comediante canadiense, Martin Short, murió a los 42 años.

Un representante del actor de “Only Murders in the Building” confirmó el fallecimiento en un comunicado oficial.

“Es con profundo dolor que confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento“, lee las declaraciones escritas.

“Katherine era amada por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, continuó.

La revista de farándula TMZ reportó que, según fuentes policiales y otros medios, Hartley Short murió por suicidio. Según las autoridades, su cuerpo fue hallado con una herida de bala autoinflingida.

Tanto el Departamento de Policía de Los Ángeles, como el Cuerpo de Bomberos de la ciudad californiana, llegaron al hogar de Hartley Short en Hollywood Hills ayer, lunesm por la tarde, donde esta fue hallada sin vida.

Katherine, adoptada junto a sus hermanos Oliver y Henry por el mismo Martin Short y su esposa Nancy Dolman, quien murió en 2010 por cáncer de ovario, se desempeñó como trabajadora social clínica licenciada, fue una defensora de la salud mental bajo la organización Bring Change to Mind, manteniéndose alejada del foco mediático pese a la fama de su padre.

Esta trágica noticia representa otro golpe duro para Short, quien enfrentó el deceso de su colega y amiga, Catherine O’Hara, por lo que su familia ha pedido respeto a su privacidad mientras procesan el duelo.

Al respecto de la noticia, colegas y seguidores del actor han reaccionado a través de publicaciones en redes sociales, compartiendo muestras de cariño y apoyo ante el momento por el que atraviesa su familia.

El suicidio se puede prevenir. Si tú o alguien que conoces está en riesgo de suicidio, llama de inmediato a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Si conoce usted a alguien que se siente deprimido o que no tiene control de sus emociones, puede comunicarse a la línea PAS de ASSMCA (1-800-981-0023), disponible 24 horas, todos los días del año.