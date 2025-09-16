La tiktoker mexicana Marian Izaguirre estuvo hospitalizada por siete días antes de morir este fin de semana. Tenía 23 años.

Izaguirre, quien permaneció 3 días desaparecida, fue encontrada en estado crítico en un hotel de la localidad de Morelia, en el estado de Michoacán, y trasladada de emergencia al Hospital de la Mujer.

Los médicos le diagnosticaronmuerte cerebraldebido a las graves lesiones que presentaba. Su familia tomó la decisión de desconectarla y ha iniciado el procedimiento dedonación de órganos, que incluye piel, músculo esquelético, córneas y riñones.

La Fiscalía especializada en delitos de violencia familiar y de género investiga el caso.

Según El Universal, la joven ganó popularidad en redes en el 2020, durante el confinamiento de la pandemia por COVID-19, con su proyecto digital de TikTok, en el que daba vida al cómico y ficticio personaje llamado "Súper Agente Izaguirre" -una agente secreta “no muy brillante” que lograba hacer reír a todo el mundo.

Izaguirre acumulaba más de 4 millones de seguidores en TikTok por su contenido de humor. También hizo su debut en la música con el sencillo "Boom Boom“, lanzado en el año 2023.