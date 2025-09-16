Muere tiktoker tras haber sido hallada en estado crítico en un hotel
La joven mexicana tenía 23 años.
La tiktoker mexicana Marian Izaguirre estuvo hospitalizada por siete días antes de morir este fin de semana. Tenía 23 años.
Izaguirre, quien permaneció 3 días desaparecida, fue encontrada en estado crítico en un hotel de la localidad de Morelia, en el estado de Michoacán, y trasladada de emergencia al Hospital de la Mujer.
Los médicos le diagnosticaronmuerte cerebraldebido a las graves lesiones que presentaba. Su familia tomó la decisión de desconectarla y ha iniciado el procedimiento dedonación de órganos, que incluye piel, músculo esquelético, córneas y riñones.
La Fiscalía especializada en delitos de violencia familiar y de género investiga el caso.
Según El Universal, la joven ganó popularidad en redes en el 2020, durante el confinamiento de la pandemia por COVID-19, con su proyecto digital de TikTok, en el que daba vida al cómico y ficticio personaje llamado "Súper Agente Izaguirre" -una agente secreta “no muy brillante” que lograba hacer reír a todo el mundo.
Izaguirre acumulaba más de 4 millones de seguidores en TikTok por su contenido de humor. También hizo su debut en la música con el sencillo "Boom Boom“, lanzado en el año 2023.