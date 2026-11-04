La dicha familiar continúa multiplicándose para Nadia Ferreira y Marc Anthony. El matrimonio viajó hasta Paraguay para que la familia de la ex virreina universal finalmente conociera en persona a su pequeña hija, Myla.

Nadia Ferreira presumió esta tierna foto junto a la pequeña Myla durante los preparativos de su emotivo viaje familiar a Paraguay junto a Marc Anthony. ( Captura )

La bebé, nacida el pasado 21 de julio, llegó al hogar de la modelo y el salsero de origen puertorriqueño tres años después del nacimiento de su primogénito, Marco “Marquito”. Ahora la pareja completó su primer viaje internacional con ambos pequeños para reencontrarse con sus raíces sudamericanas.

Emotivo reencuentro en Asunción

A través de sus historias en Instagram, la finalista de Miss Universe 2021 documentó la emoción de abordar el avión y el trayecto hacia su tierra natal:

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“Qué ilusión que mi familia por fin pueda conocer a Myla”, escribió Nadia Ferreira al pie de una imagen que capturó al intérprete de “Vivir mi vida” cargando con ternura a la infante durante el vuelo.

Nadia Ferreira documentó la ternura de Marc Anthony con la pequeña Myla durante el vuelo hacia Asunción y el suculento banquete tradicional con el que fueron recibidos. ( Captura )

Aunque los orgullosos padres han optado por reservar el rostro de la bebé en redes sociales para proteger su privacidad, no dudaron en compartir la cálida bienvenida que les prepararon en Paraguay. A su arribo, los parientes de la modelo los recibieron con un banquete tradicional que incluyó asado típico y postres elaborados a base de mandioca (yuca).

Días de sol y unión familiar

El pequeño Marquito, de 3 años, se convirtió en una de las grandes atracciones de la visita al aprovechar el clima cálido para jugar en la piscina y compartir con sus primos y tíos.

La modelo paraguaya compartió otra tierna postal abrazando a su primogénito, Marquito, durante su trayecto por Asunción. ( Captura )

La escapada a Paraguay coincide con un receso en la gira internacional de conciertos de Marc Anthony, permitiendo al artista disfrutar de días de desconexión junto a su esposa e hijos antes de retomar sus presentaciones sobre el escenario.