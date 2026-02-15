¡Habrá boda!

La actriz Natalia Lugo reveló a través de sus redes sociales el anuncio de su compromiso con su pareja, Alejandro Matías. La también cantautora aprovechó la festividad del Día de San Valentín para compartir la noticia con sus seguidores.

Lugo escribió “Sí y Amén” en la publicación que incluye fotos y cortos en video sobre el momento que se dio a la orilla de un riachuelo. La pareja se muestra en poses románticas durante una sesión de fotos en el paraje natural. En una de ellas luce el anillo de compromiso.

Previo a la publicación, la actriz, quien hace años ganó popularidad por su personaje de “Francheska”, anunció el lanzamiento de su canción “You Need Me”.

Lugo, quien ha expresado continuamente que se encuentra en una etapa de su vida en la que ha decidido centrarse en su camino espiritual, se ha mantenido selectiva al aceptar proyectos en el mundo del entretenimiento.

Tras el anuncio de su compromiso, las felicitaciones comenzaron a llevar su sección de comentarios. La presentadora Saritza Alvarado escribió: “Awwww felicidades Natalia. Que viva el amor”. A su vez, la usuaria absolutebeautybysol expresó: “Aww, que felicidad!!! Los tiempos de Dios son perfectos, te mereces toda la felicidad del mundo. Te Amo, un abrazo”. La seguidora joannacifredo comentó: “Enhorabuena y que viva el amor”.