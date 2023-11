El intérprete urbano Ozuna rechazó ayer, jueves, estar relacionado con el caso de Kevin Fret Rodríguez, quien fue asesinado en enero de 2019.

“Yo no tengo nada que ver en la ecuación en general”, respondió a preguntas de un reportero tras una conferencia de prensa en México, donde presentó su nuevo álbum “Cosmos”.

Ozuna, cuyo nombre de pila es Juan Carlos Ozuna Rosado, ha sido vinculado con la muerte del joven, pues presuntamente Fret Rodríguez lo había amenazado en divulgar un vídeo íntimo. Sin embargo, Ozuna siempre ha negado estar involucrado.

A preguntas de la prensa mexicana, aseguró que estas acusaciones no lo han afectado, ya que repitió que no tiene “nada que ver” con el caso.

PUBLICIDAD

“Realmente no te puedo decir que me ha afectado, porque realmente yo no puedo hacer nada con ese sinnúmero de acusaciones, porque yo no tengo nada que ver”, insistió.

10 Fotos A cuatro años del crimen, no se ha arrestado a alguna persona con relación al asesinato y la investigación policiaca continua.

Por su parte, Hilda Rodríguez, la madre de Fret Rodríguez, había acusado al también exponente urbano Ozuna y a su manejador, Vicente Saavedra, de mandar a matar a su hijo. En entrevistas de televisión, había alegado que su hijo se enamoró de Ozuna.

“(Hay) una madre que está sufriendo. A mí me mataron a mi papá, mi abuela sufrió 25 años de luto, 30 años de luto. Eso hay que respetarlo”, dijo Ozuna.

Fret Rodríguez- quien fue el primer trapero latino abiertamente gay- fue ultimado a balazos el 10 de enero de 2019, en Santurce, a sus 25 años. Era residente en Miami y había viajado a Puerto Rico para pasar unos días con su familia. El día 15 regresaría a Estados Unidos para atender una vista judicial, pues fue víctima de un ataque violento perpetuado por otro hombre por su orientación sexual.

Tan reciente como el 2 de noviembre, la Policía y personal del Departamento de Justicia amanecieron en Santurce para corroborar y comparar versiones de testimonios surgidos sobre lo que pudo haber ocurrido cuando Fret Rodríguez fue abatido a tiros por desconocidos.

Pese a que han pasado cuatro años del crimen, aún está por esclarecerse y todavía no se ha arrestado alguna persona sospechosa.

La fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez, quien inicialmente estaba encargada de la investigación, acusó a la entonces secretaria de Justicia, la exgobernadora Wanda Vázquez, y jefa de fiscales, Olga Castellón, de paralizar este caso, así como la de la muerte del abogado Carlos Cotto Cartagena. También, la exfiscal Janet Parra señaló irregularidades en el manejo de este caso y otros de parte de Justicia.

Ahora, el caso está en manos del fiscal Edmanuel Santiago Quiles.