El bloguero Perez Hilton ha salido del centro de tratamiento de salud mental donde ha permanecido tres meses tras autolesionarse durante una transmisión en directo en redes sociales, según publica People.

El bloguero, de 48 años, fue hospitalizado el pasado 4 de agosto tras una transmisión en vivo en TikTok desde su domicilio en Miami, durante la cual apareció cubierto de sangre y en la que aparentemente se autolesionó.

Hilton, según señala su familia en un comunicado recogido por People, ha concluido su tratamiento en régimen residencial y ahora se encuentra “de vuelta con su familia, mientras continúa su recuperación a través de un programa ambulatorio intensivo”.

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Tras el incidente, el bloguero fue atendido por laceraciones y una sobredosis y fue hospitalizado en virtud de la Ley Baker (‘Baker Act’) de Florida. Esta normativa permite a las autoridades retener a una persona de forma involuntaria durante un periodo determinado si esta representa un peligro para sí misma o para terceros.

Según su familia, esta nueva etapa de su tratamiento incluirá “terapia continua” y “apoyo en salud mental”, a medida que Hilton “regresa gradualmente a su vida cotidiana”.

“Durante las últimas semanas, Perez ha disfrutado de varias visitas de su madre y sus hijos los fines de semana. El reencuentro con sus seres queridos ha significado mucho para todos, especialmente después de estos últimos meses tan difíciles”, señala la nota recogida por People.

Tres días después de su transmisión en vivo, la madre de Hilton, Teresita Lavandeira, solicitó la custodia temporal de los hijos del bloguero, Mario (13), Mia (11) y Mayte (8), que le fue concedida el 18 de agosto.