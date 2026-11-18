El cantante puertorriqueño Ricky Martin reaccionó a las expresiones de su hijo Valentino, quien meses atrás pidió públicamente que dejaran de identificarlo únicamente como el hijo del artista y que reconocieran su identidad por separado.

Durante una entrevista en el programa El Flow de la Radio, en el que participa Vicky Van, el intérprete habló sobre la personalidad de Valentino y recordó el mensaje que el joven compartió en sus redes sociales para reclamar que se le reconociera por su propio nombre y sus talentos.

Valentino, quien cumplió 18 años en agosto pasado, publicó en julio un video en el que expresó su incomodidad con las constantes comparaciones y con ser identificado por la fama de su padre.

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“Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino. Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin”, manifestó entonces.

Lejos de molestarse por las declaraciones, Ricky Martin aseguró que le agradó la postura de su hijo y que considera importante que pueda desarrollar su propia identidad.

“Hay que aplaudírselo, me gustó que dijera eso”, comentó el cantante, quien también bromeó sobre las reacciones que generó el mensaje.

Según relató, algunas personas pensaron que Valentino podría perder seguidores por expresarse de esa manera. Sin embargo, el artista aseguró que ocurrió lo contrario y que su hijo ha ganado más admiradores.

El orgullo del cantante también quedó de manifiesto al hablar de las habilidades artísticas del joven, quien recientemente sorprendió al público al subir al escenario durante uno de sus conciertos y demostrar sus destrezas para el baile, incluida una pirueta.

“Tienes un apellido, ¡úsalo!”

Durante la conversación, Ricky Martin también explicó que suele aconsejar a sus hijos Matteo, Valentino, Lucía y Renn que aprovechen las oportunidades que pueden tener gracias al camino profesional que él ha recorrido.

El artista contó que sus hijos están entrando a la etapa universitaria y que, en medio de sus solicitudes de admisión, les recuerda que pueden utilizar su apellido si eso les facilita alcanzar sus objetivos.

“Yo he recorrido un camino para que tú no tengas que recorrer o para que se te haga más fácil a ti recorrerlo, tienes un apellido, ¡úsalo!”, relató sobre el consejo que les ofrece.

No obstante, reconoció que sus hijos prefieren abrirse paso por sus propios medios y sin depender necesariamente de la fama de su padre.

“¡Úsalo! Si te ayuda, úsalo, si no te ayuda, ¡bórralo!”, añadió.

Con sus declaraciones, el intérprete dejó claro que respalda la decisión de Valentino de construir una identidad independiente, aunque también quiere que sus hijos reconozcan y aprovechen las oportunidades que pueden surgir de la trayectoria artística que ha desarrollado durante décadas.