Roselyn Sánchez reveló este miércoles que no podrá ser la copresentadora de la porción de Puerto Rico del “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Even with Ryan Seacrest”, que se estará llevando a cabo en el Distrito de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan, este sábado.

La actriz, quien esperaba repetir la encomienda que tomó el año pasado, dijo en sus redes sociales “no encontrarse fabulosa” tras informar que arrojo positiva a una prueba de COVID-19 antes del viaje que tenía pautado hoy hacia la Isla.

“Me parece innecesario decirlo, pero estoy devastada. Todavía me encuentro procesando por qué todo esto está ocurriendo, pero ocurrió y yo solo tengo que respirar, aceptar y dejar las cosas caer en tiempo”, expresó.

Mientras tanto, la estrella de la serie “Fantasy Island” deseó a sus seguidores y al equipo de producción del especial que se transmitirá por el canal ABC que “pasen un evento espectacular”.

“Les deseo que todos un 2023 increíble, con muchas bendiciones, mucha prosperidad, amor, y salud, sobre todo. Y espero que me vuelvan a invitar para trabajar ahí otra vez. ¡Un abrazo!”, finalizó.