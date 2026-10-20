La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez reveló que el consumo frecuente de cigarrillos electrónicos con nicotina le cambió la voz y aseguró que dejó el hábito, al tiempo que advirtió a sus seguidores sobre las dificultades de abandonar esta práctica.

La artista compartió su experiencia a través de un video publicado en sus historias de Instagram, en el que reconoció que no sabe si podrá recuperar su voz anterior.

“No voy a poder cambiar mi voz”, expresó Gomez, quien explicó que vapeaba con frecuencia. “Es muy difícil dejar la nicotina, y creo que solo quería decir que, si estás pasando por eso, o incluso si estás intentando vapear, simplemente no vale la pena”, agregó.

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La intérprete también manifestó que está contenta de haber abandonado el hábito y que espera mantenerse alejada de él, aunque reconoció que el proceso no ha sido sencillo.

En diciembre pasado, Gómez había respondido a preguntas de sus seguidores sobre los cambios en su voz durante una transmisión en vivo, ocasión en la que señaló que a veces experimentaba inflamación en la garganta. Sin embargo, entonces no relacionó públicamente esa situación con el vapeo.

La artista ha hablado abiertamente sobre distintos aspectos de su salud. Padece lupus y recibió un trasplante de riñón en 2017. También ha compartido su experiencia con el trastorno bipolar, tema que abordó en el documental “Selena Gomez: My Mind & Me”, estrenado en 2022.