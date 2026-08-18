BOGOTÁ, Colombia. La superestrella colombiana Shakira se comprometió el lunes a ayudar a construir al menos 10 nuevas escuelas en una región remota y gravemente afectada de su país natal, tras el devastador terremoto de la semana pasada que dejó cientos de muertos y miles de centros educativos afectados en el oeste de Colombia.

La cantante, reconocida mundialmente por su éxito “Hips Don’t Lie”, hizo esta promesa durante una visita sorpresa a Quibdó, capital de la provincia colombiana de Chocó, donde recorrió las escuelas dañadas, abrazó a los estudiantes y se tomó fotos con ellos.

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“Lo que más me preocupa es que las escuelas no se reconstruyan una vez que termine esta emergencia”, dijo Shakira a los periodistas. “Cada día que los niños no van a la escuela es un día que pierden su futuro”.

Estuvo acompañada por Howard Buffett, hijo del multimillonario filántropo Warren Buffett y antiguo donante de Colombia, quien ya había ayudado a Shakira a establecer escuelas en el país. La fundación Howard G. Buffett colaborará con la Fundación Pies Descalzos de Shakira en este proyecto.

“Cuando ella llama, yo voy”, dijo Buffett durante la visita. La cantante también anunció donaciones de 500,000 dólares de Global Citizen y Live Nation para la causa.

El terremoto de magnitud 7.4 del 10 de agosto azotó una vasta zona del oeste de Colombia, causando la muerte de al menos 287 personas y destruyendo más de 26,000 viviendas, según las autoridades. El gobierno informó de 194 personas desaparecidas, mientras que otras bases de datos civiles cifran el número en más de 4,100.

El epicentro se localizó en Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia, donde al menos 3,100 viviendas fueron destruidas y más de 265 centros educativos resultaron afectados, según el último informe del gobierno regional publicado el lunes.

“Es un lugar que amo, un lugar donde he visto crecer a nuestros estudiantes en nuestras aulas”, dijo Shakira en un video publicado en X por el medio colombiano La FM. Su fundación, que se enfoca en el acceso a la educación para jóvenes en Colombia, lleva 22 años en Chocó, donde administra dos escuelas de las que se han graduado cientos de estudiantes, agregó. “Realmente quiero verla reconstruirse”.

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Las organizaciones de ayuda han tenido dificultades para evaluar los daños hasta el momento en Chocó, una zona del tamaño de Suiza donde las comunicaciones son difíciles. La provincia tiene pocas carreteras que la conecten con el resto del país, y sus numerosos pueblos y aldeas están conectados principalmente por ríos y caminos sin pavimentar.

La mayoría de los 600,000 habitantes de Chocó viven en la pobreza, según cifras publicadas el año pasado por el gobierno nacional de Colombia, y está habitada principalmente por tribus indígenas y comunidades afrocolombianas.

“No hay manera de aliviar el dolor de tantos, no hay soluciones mágicas”, dijo Shakira durante su visita a una gran escuela secundaria en Quibdó.

“Pero lo que sí existe es el compromiso de estar aquí junto a la gente de Chocó, de no abandonar El Chocó como históricamente ha sido abandonado, hasta que cada colombiano y cada persona de Chocó pueda retomar su vida normal, como se merece, y todos los niños puedan volver a sus escuelas y soñar con el futuro que merecen”, declaró.

La ganadora del premio Grammy, conocida por éxitos como “Whenever, Wherever”, “La Tortura” y el himno de la Copa Mundial de la FIFA 2026, “Dai Dai”, es una defensora desde hace mucho tiempo de las causas relacionadas con la educación. El lunes declaró a la prensa que planeaba dedicar todos sus esfuerzos personales a la reconstrucción de una universidad tecnológica local en Chocó.

Shakira, de 49 años, atrae una enorme atención tanto por sus actuaciones como por sus causas: fue la artista principal del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en julio y actuó en mayo en la playa de Copacabana, Brasil, ante una multitud de dos millones de personas.

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Tras los dos terremotos que azotaron Venezuela en junio, Shakira anunció que el Fondo Global Citizen de Educación de la FIFA donaría 500,000 dólares para la recuperación educativa del país.

Su anuncio del lunes es el más reciente de muchos compromisos de destacados artistas colombianos y latinoamericanos para ayudar a Colombia y Venezuela. El domingo, Marc Anthony y Chayanne se unieron a decenas de artistas en un concierto benéfico en Miami para recaudar fondos para las víctimas del terremoto en ambos países.

La cantante colombiana Karol G se comprometió a igualar las donaciones de sus fans a su Fundación Con Cora durante sus tres conciertos en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles, el fin de semana pasado. También participará junto a Maluma, Sebastián Yatra y otros en un concierto benéfico en Bogotá este domingo.

La Federación Colombiana de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol se comprometieron la semana pasada a donar un millón de dólares al fondo de recuperación “Colombia, un corazón” de la primera dama colombiana, Ana Lucía Pineda.