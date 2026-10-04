Bryan Seaver, sobrino de Dolly Parton, quiere más tiempo para contratar a un abogado que lo defienda contra una orden de restricción temporal otorgada a los herederos de su difunta contra él y su empresa de seguridad.

Seaver, quien se representa a sí mismo, presentó el viernes una moción ante un tribunal de Tennessee solicitando que la audiencia sobre la orden, programada para el 9 de octubre, se posponga aproximadamente 10 días.

La grave ruptura en el círculo de la leyenda de la música country se hizo pública semanas después de su muerte el 25 de agosto. She’s Alive, la entidad creada para administrar y proteger su patrimonio, acusó a Seaver en una demanda judicial de amenazar con cometer actos de violencia y destruir el legado y el imperio empresarial de Parton. She’s Alive está dirigida por Danny Nozell, quien fuera el mánager de Parton durante muchos años.

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La petición menciona a Seaver, quien fue elegido personalmente por la estrella para anunciar su muerte a causa del cáncer, y a su empresa, Squadron Augmented Protection Services.

La nueva moción de Seaver afirma que “los demandados carecen de conocimientos o habilidades legales para proceder en este asunto sin un abogado contratado, o bien, desconocen qué objeciones, si las hubiere, podrían o deberían plantearse”. Añade que la demora es necesaria porque el abogado que desea que lo represente no puede reunirse con él hasta el lunes, y que no se opondrá a que la orden de restricción se prorrogue hasta una nueva fecha de audiencia.

La jueza I’Ashea L. Myles, encargada del caso, aún no ha respondido a la solicitud de Seaver. Al conceder la orden de restricción, declaró que el tribunal tuvo en cuenta las reiteradas amenazas citadas en la denuncia, así como las supuestas exigencias de pago y el presunto acceso de Seaver a armas, su experiencia con la violencia y su intención de tomar represalias.

En la petición y otros documentos judiciales presentados por She’s Alive, se acusa a Seaver de enviar mensajes cada vez más amenazantes desde poco antes de la muerte de Parton.

She’s Alive despidió a Seaver y a la policía sudafricana (SAPS) la semana anterior a la presentación de la petición, alegando que su “conducta intimidatoria hacía insostenible su permanencia en el cargo”.

Seaver no ha respondido a los correos electrónicos ni a las llamadas telefónicas de Associated Press en las que se le solicitaban comentarios.

Parton fue una figura muy querida de la música country, filántropa e ícono cultural que escribió cientos de canciones , incluyendo clásicos como “Jolene”, “Coat of Many Colors” y “I Will Always Love You”, que lograron un total de más de 100 millones de ventas en todo el mundo y más de mil millones de reproducciones en línea.