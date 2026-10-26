La felicidad parece haber vuelto a la vida de Sofía Vergara, y es que hay quienes aseguran que está estrenando romance con una famosa estrella de rock.

De acuerdo con información e imágenes difundidas por TMZ, la actriz habría comenzado a salir con Dan Reynolds, vocalista de la famosa banda Imagine Dragons. Ambos fueron captados recientemente en un romántica cena en Beverly Hills, encuentro que de inmediato desató rumores de un posible noviazgo.

Según el portal estadounidense, el encuentro ocurrió la noche de este pasado sábado, en un lujoso restaurante de comida italiana. Aunque Vergara y Reynolds no estuvieron, las fotografías que ya circulan en redes sociales demostraron que la química era innegable.

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En una de las postales se puede ver a Reynolds tomando de la mano a la actriz, mientras ella le dedica una tierna mirada y una enorme sonrisa.

Entre los asistentes se encontraba Anastasia Soare, empresaria y fundadora de la marca de belleza Anastasia Beverly Hills. Según fuentes citadas por TMZ, la actriz y el cantante abandonaron el lugar pasada la medianoche, por una puerta trasera para evitar a la prensa.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental. Sin embargo, sus vidas amorosas atraviesan varios cambios. Vergara se divorció de Joe Manganiello en 2024, después de siete años de matrimonio. Recientemente, el actor volvió a hablar de su relación en sus memorias, “Bloodlines”, en las que abordó las dificultades que vivieron como pareja y aspectos relacionados con sus problemas de salud.

Por su parte, Reynolds terminó su relación de cuatro años con la actriz Minka Kelly.