Londres. Sophie Kinsella, la autora de Confessions of a Shopaholic y de una serie de secuelas románticas que vendieron millones de copias, falleció el lunes, informó su familia. Tenía 55 años y había sido diagnosticada con cáncer cerebral.

La familia dijo en un comunicado en la cuenta de Instagram de Kinsella: “Estamos destrozados al anunciar el fallecimiento esta mañana de nuestra querida Sophie (también conocida como Maddy, también conocida como Mummy). Murió en paz, con sus últimos días llenos de sus verdaderos amores: la familia, la música, el calor, la Navidad y la alegría.

“No podemos imaginar cómo será la vida sin su brillo y su amor por la vida”.

PUBLICIDAD

Kinsella, quien también publicó bajo su nombre real, Madeleine Wickham, anunció en abril de 2024 que había sido diagnosticada a finales de 2022 con glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral.

“No compartí esto antes porque quería asegurarme de que mis hijos pudieran escuchar y procesar la noticia en privacidad y adaptarse a nuestra ‘nueva normalidad’”, dijo en ese momento.

Comenzando en 2000 con The Secret Dreamworld of a Shopaholic, titulado Confessions of a Shopaholic en Estados Unidos, Kinsella publicó 10 novelas de la serie Shopaholic, además de otras obras de ficción. Sus libros han vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo y se han traducido a decenas de idiomas.

Los dos primeros libros de Shopaholic fueron adaptados en la película de 2009 Confessions of a Shopaholic, protagonizada por Isla Fisher y Hugh Dancy.

Del periodismo a la ficción

Kinsella no creció con la intención de ser escritora. Una de tres niñas nacidas de maestros en Londres, tocaba piano y violín de niña y también componía música.

Contó a la autora y editora Zibby Owens en su podcast Moms Don’t Have Time to Read Books que la idea de escribir nunca cruzó por su mente. “No era mi ambición de infancia. No era la niña que caminaba diciendo: ‘Un día voy a escribir una novela’”.

Kinsella se inscribió en la Universidad de Oxford para estudiar música, pero cambió al programa de política, filosofía y economía después de un año.

Mientras estaba en la universidad, conoció al músico local Henry Wickham y se enamoró. La pareja tuvo cuatro hijos y una hija.

PUBLICIDAD

Tras graduarse, Kinsella comenzó a trabajar como periodista financiera y pasaba su tiempo de traslado leyendo. La idea de escribir ficción comenzó a tomar forma en el tren.

Publicó su primera novela, The Tennis Party, en 1995, cuando tenía 24 años, bajo el nombre de Madeleine Wickham. Poco después dejó el periodismo para enfocarse en la escritura. Siguieron seis libros más, incluyendo The Gatecrasher y Sleeping Arrangements.

Éxito de Shopaholic

Una salida de compras aparentemente normal inspiró la idea de su primera novela Shopaholic: “Recuerdo mirar a mi alrededor y pensar… ‘Todos compramos… hablamos de eso. Lo hacemos. Nos regocijamos en ello. Tomamos malas decisiones. ¿Por qué nadie ha escrito sobre esto?’”, dijo Kinsella en 2019 en el podcast The Sunday Salon with Alice-Azania Jarvis.

Kinsella creó la historia de Becky Bloomwood, una periodista financiera de veintitantos años con deudas debido a un hábito de compras que no puede (o no quiere) abandonar. La novela incluía correspondencia hilarante con cobradores y bancos, donde Becky ponía excusas por pagos atrasados.

Kinsella dijo a The Associated Press que las cartas fueron “una de las partes más divertidas de escribir”.

También había una historia de amor con un apuesto empresario que Becky conoció en una asignación. En los libros posteriores se casó y tuvo una hija “mini-compradora compulsiva”.

Confessions of a Shopaholic tenía un tono y estilo distintos a sus libros anteriores, por lo que decidió enviarlo a sus editores bajo el seudónimo Sophie Kinsella. Su segundo nombre era Sophie y Kinsella era el apellido de soltera de su madre.

PUBLICIDAD

Los editores aceptaron, y Shopaholic se publicó en 2000 bajo su seudónimo. La novela, que combina humor con una historia de advertencia sobre endeudarse, fue un éxito inmediato.

“Becky fue como una pionera en darse cuenta de que todo este crédito fácil puede traer problemas”, dijo Kinsella a la AP.

Kinsella también escribió The Undomestic Goddess, Remember Me? y Twenties Girl. En 2015 lanzó una novela para jóvenes adultos, Finding Audrey, seguida de la serie infantil My Mummy Fairy and Me.

Su novela Can You Keep a Secret? fue adaptada en película en 2019, protagonizada por Alexandra Daddario y Tyler Hoechlin. Su último libro fue The Burnout, publicado en 2023.

Enfermedad y esperanza

En noviembre de 2022, tras experimentar síntomas como pérdida de memoria, dolores de cabeza y problemas de equilibrio, Kinsella fue diagnosticada con glioblastoma, enfermedad para la cual no hay cura. Mantuvo la noticia en privado hasta abril de 2024. En una entrevista con la presentadora Robin Roberts, emitida unos meses después, Kinsella dijo que estaba enfocada en vivir el momento.

“Ya he vivido más de lo promedio. Así es como seguimos adelante. Esperamos”, dijo.

Tras su diagnóstico, escribió una novela corta, What Does It Feel Like, sobre una mujer con cinco hijos que tiene cáncer cerebral.

“Pensé que la gente podría tener curiosidad por saber cómo es pasar por esto”, dijo Kinsella a Roberts. “Espero que esté llena de optimismo y, sobre todo, de amor”.