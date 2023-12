La presentadora Tania Mamery compartió una carta que le escribió su papá, el productor Topy Mamery, cuando era una niña. Su motivación surge al conmemorar el noveno aniversario del fallecimiento del comunicador, a quien describió como el “mejor padre del mundo”.

Tania publicó en sus redes sociales una imagen de la carta escrita a mano, que recibió mientras estaba de vacaciones con su mamá.

“Un día cómo hoy, 2 de diciembre, el mejor padre del mundo, mi mejor amigo, partió hacia el cielo. Recientemente encontré una de las innumerables cartas q me escribía de niña. En esta yo estaba en las islas (Virgen Gorda, St Thomas) de vacaciones de verano con mi mamá. Aquí la comparto con ustedes. Se las escribo y con letra mayúscula se las voy explicando”, relató a modo de introducción antes de abundar en el mensaje escrito por su padre.

" Querida Tania: Espero que estés muy bien y puedas entender mi letra. Te quiero y te extraño mucho. Me da pena que no puedas ver los conciertos de Ricardo Montaner. *[MI PAPÁ ERA EL MANEJADOR DE MONTANER]* Si tu quieres, te puedo traer en avión desde las islas para que veas por lo menos algún concierto. *[EL QUERÍA IR ALLÁ Y BUSCARNOS EN AVIÓN PEQUEÑO D ESOS COMERCIALES Q VIAJAN D LAS ISLAS A PR PARA ESTAR UNOS DÍAS CON ÉL Y REGRESARNOS]* Habla con tu mamá a ver que te dice. *[YA ÉL LE HABÍA PREGUNTADO Y ELLA HABÍA DICHO Q NO PQ YA ÍBAMOS A ESTAR 1 MES Y MEDIO COMPLETO CON ÉL PERO PAPI SEGUÍA INSISTIENDO. PAPI SIEMPRE QUERÍA ESTAR LO MÁS TIEMPO POSIBLE CON MI HERMANA Y CONMIGO]* Estuve en Chile en estos días y estaba bien bonito. Estaba nevando en las montañas y me dieron ganas de esquiar, pero tenía que trabajar y no tuve tiempo”, detalla la misiva del productor, quien falleció en 2014 de un ataque cardiaco, a los 54 años.

“Quiero saber cómo estuvieron tus notas este año en la escuela. Si están buenas, te voy hacer un regalo, el que tú me pidas. No sé si tienes equipo de música en tu cuarto. Si no tienes, yo te puedo regalar uno bien chulo. *[TUVE BUENAS NOTAS Y ME REGALÓ UN PEQUEÑO PIANO DE ESOS DE NIÑOS]* Quiero que me llames mucho por teléfono y lo que necesites me lo pidas. Acuérdate que yo te quiero mucho. Escríbeme pronto y mucho. No seas tan vaga”, añade la carta. Tania explicó que el comentario del productor se relacionaba al hecho de que ella prefería llamar, que escribirle.

“PAPI INSISTÍA EN Q TAMBN LE ESCRIBIERA PARA TENERLAS DE RECUERDO. GUARDÓ EN UNA CAJA TODAS LAS CARTAS Q LE ESCRIBÍ DE NIÑA”, confesó.

Entre los mensajes de apoyo que ha recibido con la publicación del post, se incluye el de Gricel Mamery, hermana de Topy. “¡Ayy Tania, cuánto se extraña! Mi corazón está apretado recordándolo ❤️ Aún me parece que está por ahí en Miami o aquí en algún concierto”, escribió.

Tania Mamery se estrenó en la faceta de animadora en 2020 a través de su espacio de entrevistas Instagram Live!. La actuación es otra de las aspiraciones en las que ha demostrado interés. Una de esas oportunidades llegó en el personaje de la mesera “Roxana”, en la séptima temporada de la galardonada serie de drama y suspenso “The Bay”, del director puertorriqueño Gregori Martin.

