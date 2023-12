Tita Guerrero sorprendió a sus seguidores esta madrugada de año Viejo anunciando que ya no estará más en El Circo de la Mega.

Fue a través de un extenso mensaje, acompañado de un vídeo que la también bailarina y presentadora de televisión, anunció que ya no estará en el matutuno radial en el cual estuvo por casi siete años.

En su escrito agradeció a El Gangster y a Funky Joe por todo lo que aprendió con ellos durante su estancia en el programa.

Asimismo dejó entrever que la razón por la que sale del programa se debe al horario ya que no es una “morning person”.

A continuación el mensaje que Guerrero publicó en su Instagram:

En este año cerré varios capítulos, y uno que me da mucha pena es haber terminado mi tiempo en el El Circo de La Mega!

Que gran experiencia con la que aprendí que el refrán, “nunca digas nunca” es muy cierto. Siempre dije que nunca haría un programa mañanero pues NO soy “morning person”…Seis años y medio después, me retiro por esa misma razón! Pero que honor y privilegio haber trabajado con @elgangster y @funkymega ..:leyendas de la radio, de los que aprendí un montón y se convirtieron en compañeros de trabajo, mentores y amigos …les agradezco el respeto que siempre tuvieron conmigo y la capacidad de tener mi voz en el programa… Gracias, gracias, gracias!!!!

Pero también al equipo con el que empecé en un programa que hacía que madrugar fuera más relax. @cheboricua @nalgorazzi @moraleswilfred @jbpr3dator @soraidaasad @luisabenitezr #Mario @angeleditor98 …después se integraron #LuisCastro @lakarlafigueroa @tatianaclass10 y este último año y medio a @markito_pr

Gracias por las risas, los consejos, las bromas, ponerse los disfraces y soportarme en mis charrerias… mi resumé sube de categoría al tener “El Circo” entre mis trabajos profesionales y mi vida se enriqueció de conectar con seres maravillosos quienes quieran o no, siempre estarán entre mis amistades. …y como dice el refrán “never say never” puede que nos volvamos a ver! Los quiero y me quedo corta…🥰🥰🥰