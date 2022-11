No han parado las sorpresas del rapero Anuel AA y su esposa, la cantante dominicana Yailin ‘La Más Viral’, puesto que tan solo en una semana reapareció la rapera en Instagram tras ocho meses sin publicar nada en su cuenta. El 21 de noviembre lña pareja anunció con un emotivo video que serán padres de una niña.Y ahora, Yailin compartió por primera vez una foto con su vientre al descubierto para mostrarle a sus fanáticos el prominente tamaño que tiene su barriga.

Con una foto posando desde la playa en un bikini de dos piezas, Yailin ‘la más viral’ dejó ver el tamaño de su barriga en sus redes sociales, que de inmediato causó furor entre los más de seis millones de seguidores que tiene en Instagram, pues pese a que la pareja confirmó tres días atrás que serían padres, no revelaron cuántos meses de embarazo llevaban.

Aunque en el video del anuncio del cantante de reguetón no se lograba ver con claridad el vientre de su esposa, con esta foto los seguidores tienen total seguridad de que el embarazo va avanzado y que pronto se podrán escuchar las buenas nuevas del nacimiento de su hija.

Las reacciones de los seguidores no tardaron en llegar y mientras algunos le deseaban lo mejor con su nueva vida, otros seguían recordando la relación que Anuel AA tuvo con Karol G por varios años.

Pero, pese a los mensajes negativos, Yailin se ha mostrado fuerte y escribió para su hija en una de sus publicaciones: “Solo tú conoces cómo suena mi corazón por dentro. Y esos latidos de amor son por TI”.Así como también agradeció públicamente que Anuel AA hubiera llegado a su vida. “Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras, aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada, mi gordita. Te amo @anuel”, escribió.

La pareja dio a conocer la noticia del embarazo luego de seis meses de haberse casado por lo civil, lo que desmiente los rumores de una posible ruptura, puesto que desde hace un par de meses se especulaba de una supuesta infidelidad por parte del músico.