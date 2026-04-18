Aunque el tiempo puede estar un poco inestable, todavía queda mucho por gozar del wikén con la música nueva que diversas estrellas sacaron para sus plataformas digitales.

Desde adelantos para nuevos álbumes, hasta temas para continuar posicionándose en el mundo del entretenimiento, el público cuenta con una variada oferta sonora para escuchar y disfrutar en el tiempo libre.

Primera Hora te comparte los más recientes estrenos, y ver cuál de ellos llegarán a tu “playlist”:

Nanpa Básico sigue creciendo con “Que Tin y Que Tan”

Nanpa Básico se continúa posicionando con una de las voces más auténticas del rap latino en la actualidad tras estrenar su nuevo álbum “Que Tin y Que Tan”. El proyecto de 22 canciones reúne la historia, el sonido y los visuales de lo que significa “hogar” para él: Colombia. El álbum se siente personal y cercano, como entrar directamente en su mundo, desde los barrios hasta el humor, la emoción y todo lo que hay en medio.

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Nanpa Básico expande su universo musical combinando distintos géneros, desde el rap con baladas, “afrobeats” y más, sin perder la esencia introspectiva que caracteriza al artista colombiano.

El álbum sigue la línea que ha venido desarrollando en su trayectoria, con espacio tanto para momentos más íntimos como para arreglos más completos. En algunos temas, su voz lleva el peso principal, mientras que en otros, como “Si Usted Quiere,” la instrumentación en vivo, con guitarra, trompeta y teclados, le da más profundidad y textura.

@nanpabasicooficial Que Tin y Que Tan ya disponible en todas las plataformas 🏖️💿🇨🇴 De Colombia para el mundo… no haga sino disfrutarlo. Que usted sabe que TIN y la que le suene dedíquesela a TAN 🤓🫶🏻 ♬ Ojitos Playa - Nanpa Básico

THALIA

La recién nombrada Icono en Billboard Women in Music, Thalia, se encuentra triunfando con el estreno de “Todo Suena Mejor En Cumbia”, el primer álbum de su catálogo sonoro que pone en el centro el género que la ha acompañado durante toda su carrera.

El proyecto se destaca por una narrativa que reivindica la cumbia como el lenguaje esencial para conectar el legado musical con la escena contemporánea. Esta visión se materializa a través de colaboraciones que permiten que los sonidos de ayer y de hoy convivan en un mismo universo.

“La cumbia siempre ha vivido en mí… en mi casa, en mi infancia, en la forma en la que entiendo la música y la alegría. Este disco es muy especial porque me permitió abrazar mis memorias y mis emociones desde otro lugar, con la mujer que soy hoy. Hay algo muy lindo en poder conectar generaciones a través de un ritmo que nunca pasa de moda, que siempre te invita a sentir, a recordar y a celebrar”, expresó Thalia, en declaraciones escritas.

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Young Miko enciende con “BIAF <3”

La estrella boricua Young Miko calienta los motores para una nueva era musical con el lanzamiento de “BIAF <3” el primer sencillo de lo que será su próximo álbum “Deluxe”. Con una base de percusión contundente y un ritmo pegajoso, la artista nominada a los Grammys debutó un tema donde muestra total control de un sonido enérgico y listo para el club, con flows conversacionales, seguros y llenos de picardía, acompañados de una lírica Spanglish ingeniosa y con mucha actitud.

“BIAF <3” llega acompañado de un video musical que pone la coreografía al frente, elevando el carácter atrevido y enfocado en la performance del tema.

“BIAF <3” llega poco después de que Young Miko anunciara su “Late Checkout Tour.” La gira que recorrerá 11 países con más de 30 funciones, marcando su tour más ambicioso hasta la fecha, así como su primera gira en arenas.

Randy Nota Loca y Dei V sacan su lado más pícaro en “Blackout”

El cantautor Randy Nota Loca continúa consolidando su trayectoria dentro de la música latina con el lanzamiento de “Blackout”, su más reciente sencillo junto a Dei V.

El tema forma parte de su próximo álbum “Romances de una Nota Vol. 3″, proyecto que culmina una de las trilogías más distintivas de su carrera como solista en el género urbano.

“Blackout” se suma al recorrido que “Randy Nota Loca” ha venido construyendo con los lanzamientos previos “Jetski” junto a Young Miko y “Black Jackie Chan”, consolidando una propuesta que mezcla sensualidad, melodía y evolución dentro del urbano contemporáneo.

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Los Aliens desarrollan su lado romántico con “Cupido Bipolar”

El dúo urbano puertorriqueño Los Aliens estrena hoy viernes, 17 de abril, su nuevo sencillo titulado “Cupido Bipolar”, reafirmando su dirección artística dentro del reguetón romántico y su evolución en la escena urbana actual.

El tema, producido por Yeziell Yeziell y Manu Berlingeri, mantiene la esencia que distingue al dúo, apostando por una propuesta que combina ritmos urbanos contemporáneos con una línea emocional- romántica.

Este lanzamiento llega tras “Confundido”, sencillo en el que el dúo exploró una narrativa más introspectiva enfocada en las complejidades emocionales de una relación. Con “Cupido Bipolar”, Los Aliens continúan desarrollando esa línea romántica dentro del género, consolidando un sonido que apuesta por la sensibilidad sin perder la esencia urbana.

Kova Parker lleva su pop alternativo en “Kova at Red Rocks”

Kova Parker presenta su nuevo sencillo “Kova at Red Rocks”, una pieza de pop alternativo que funciona como el segundo adelanto de su esperado álbum debut Una Cara Más. El tema explora una dualidad constante entre el crecimiento personal y los logros alcanzados, frente a emociones internas que aún permanecen sin resolver. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Kova at Red Rocks” nace desde la idea de la manifestación y la construcción mental de los momentos antes de que ocurran. La canción plantea la importancia de imaginar el futuro como si ya fuera presente, actuando desde la convicción de lo que todavía está por materializarse.

“La escribí antes del viaje a Arizona, visualizando el momento en el que estaría en Red Rocks. Incluso pensaba en detalles como mis TABIS (de Maison Margiela), que uso en mi día a día, dentro de ese escenario. Me emocionaba ver todo eso en mi mente. Luego, vivirlo realmente y escuchar la canción en ese contexto hizo que todo se sintiera mucho más íntimo y real. Fue un momento muy especial”, expresó Kova, en declaraciones escritas.