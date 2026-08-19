Desde las 10:00 de la mañana. A esa hora los boricuas podrán utilizar los servicios de transportación pública para dirigirse a los últimos conciertos del “Debí Tirar Más Fotos World Tour” de Bad Bunny en el Estadio Hiram Bithorn este 22 y 23 de agosto.

El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, capitán Juan Jackson, aclaró que, luego de que la producción revelara que las puertas del evento abrirán a las 11:30 de la mañana, dado que habrá distintas experiencias para los fanáticos previo al inicio de la función, el ayuntamiento determinó ofrecer sus alternativas de transportación una hora y media antes.

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“La transportación disponible se tomó en consideración para que empiece a las 10:00 de la mañana”, indicó Jackson en conferencia de prensa.

El jefe policiaco reiteró que los asistentes podrán usar las estaciones del Tren Urbano que cuenten con espacios de estacionamiento disponibles para llegar a la estación Roosevelt. Desde allí saldrán guaguas de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) que llevarán a los asistentes hacia el Complejo Deportivo de San Juan sin costo alguno.

“Como este es un evento que no va a tener estacionamiento (en los predios del Estadio Hiram Bithorn), para el municipio es bien importante que la gente pueda llegar de manera cómoda, como lo hemos hecho con las Fiestas de la Calle San Sebastián”, sostuvo el jefe de la policía capitalina, quien indicó que el municipio espera alrededor de 30,000 personas por cada día del espectáculo.

Además, adelantó que la estación Roosevelt contará con puntos de abordaje para Uber, los cuales tendrán carriles designados hacia los predios del estadio.

“El sistema de Uber va a estar en la marginal de la avenida Roosevelt, cerca de ‘Estudia Conmigo’, en dirección hacia Puerto Nuevo”, agregó el jefe de la policía de la capital.

En cuanto al horario del transporte público, Jackson dijo que el servicio continuará hasta que culmine el evento en su totalidad. “Ya esas son conversaciones que se dieron, y hasta que culmine el evento se va a prestar el servicio; ya lo hemos hecho. Vamos a garantizar que todo el mundo pueda regresar”, manifestó.

A preguntas de la prensa, Jackson indicó que no contemplan el cierre total de vías para el espectáculo masivo, aunque reconoció que “por naturaleza, debido al volumen de transporte, estoy seguro de que habrá un tráfico pesado y van a ocurrir desvíos”.

“Usualmente lo hacemos en la avenida Andalucía”, agregó el oficial, quien confirmó que contarán con agentes de la Policía Municipal en todas las intersecciones.

A diferencia de otros espectáculos de Benito Antonio Martínez Ocasio, esta vez el espectáculo comenzará a las 6:00 de la tarde, razón por la que se exhortan al público a llegar con anticipación.