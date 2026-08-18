El Municipio de San Juan reveló hoy, martes, que activará un plan especial de seguridad, transito y transportación de cara al cierre del “Debí Tirar Más Fotos World Tour” de Bad Bunny el próximo 22 y 23 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn.

En un comunicado de prensa, el ayuntamiento informó que el operativo contará con alternativas de transportación colectiva dirigidas a facilitar la movilización de los miles de asistentes que se esperan durante ambos eventos.

“San Juan está preparado para recibir nuevamente a miles de personas que llegarán a nuestra ciudad para disfrutar de estos conciertos. Nuestra prioridad es que puedan hacerlo en un ambiente seguro y organizado, y para ello hemos establecido un plan que integra seguridad, tránsito, tecnología y transportación colectiva. Queremos que quienes nos visiten disfruten la experiencia, pero también que nuestros residentes puedan continuar sus actividades con el menor impacto posible”, expresó Romero Lugo, en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Para facilitar el flujo de personas y vehículos durante ambos días, el municipio exhortó a los asistentes a utilizar las estaciones del Tren Urbano que cuenten con espacios de estacionamiento disponibles, así como otros estacionamientos aledaños.

Desde la estación Roosevelt saldrán las guaguas de ATI que transportarán a los asistentes hacia el Complejo Deportivo de San Juan, con escolta de la Policía Municipal durante el recorrido.

Debido a los requerimientos logísticos de la producción del evento, no habrá estacionamiento disponible para los asistentes en el Estadio Hiram Bithorn.

Por otro lado, el sistema de transportación desde la estación Roosevelt sigue el modelo utilizado para movilizar público durante otros eventos multitudinarios celebrados en el Complejo Deportivo de San Juan. En el operativo establecido para el Clásico Mundial de Béisbol, las guaguas abordaron pasajeros en esa estación y fueron escoltadas hacia el Complejo Deportivo, con el regreso igualmente dirigido hacia Roosevelt.

La oficina de prensa de la administración municipal indicó también que se habilitará un área debidamente identificada y rotulada en la avenida Roosevelt, fuera de los predios del Estadio Hiram Bithorn, para que los vehículos de servicios de transportación, como Uber, puedan dejar y recoger pasajeros de manera segura y organizada. Esta alternativa permitirá facilitar la llegada y salida de los asistentes y contribuirá a mantener un mejor flujo vehicular durante ambos días de conciertos.

“La planificación de cada asistente también será fundamental, por eso exhortamos a utilizar las alternativas de transportación disponibles, llegar con tiempo y seguir las instrucciones de las autoridades. Estamos preparados para que San Juan vuelva a ser punto de encuentro de miles de personas durante dos noches que tendrán una gran proyección para nuestra ciudad”, sostuvo el alcalde.

PUBLICIDAD

Seguridad ante todo

En cuanto al plan de seguridad de la ciudad capital de cara a los conciertos del Conejo Malo, el Municipio de San Juan también informó que contará con 60 policías municipales, monitoreo mediante 30 cámaras de seguridad, drones, unidades especializadas y un Centro de Comando.

La Policía Municipal contempla, por su parte, vigilancia preventiva, control de tránsito y monitoreo mediante cámaras, además de la activación de las unidades de Drones, Tránsito, Impacto y Motorizada.

“Vamos a mantener una presencia policial visible y vigilancia continua antes, durante y después de cada concierto. Contaremos con el apoyo de nuestras cámaras, drones y unidades especializadas para prevenir incidentes, atender el movimiento de personas y vehículos y responder rápidamente ante cualquier emergencia que pueda surgir. Nuestro objetivo es que los asistentes puedan disfrutar del evento de manera segura y que sigan las instrucciones del personal destacado en el área”, expresó Juan Jackson, comisionado de la Policía Municipal de San Juan, en declaraciones escritas.

El personal estará distribuido en las áreas de mayor concentración de público, accesos, vías principales y alrededores del Estadio Hiram Bithorn, manteniendo una presencia preventiva durante ambos días.

Como parte del operativo se establecerá además un Centro de Comando para apoyar la coordinación de los recursos y facilitar una respuesta rápida ante cualquier situación que requiera intervención. El plan contará con la colaboración de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública, agencias federales y personal de seguridad privada.

El Municipio de San Juan exhortó a los asistentes a mantenerse atentos a la información oficial que se ofrecerá previo y durante los conciertos sobre horarios de transportación, tránsito y accesos, y recomendó planificar con anticipación su llegada y salida del área del Estadio Hiram Bithorn.