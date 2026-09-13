La artista colombiana Karol G invitó al escenario, como gesto de agradecimiento, a parte del equipo de seguridad que se encontraba en su concierto en Texas, Estados Unidos. A pesar de que este acercamiento fue alabado por muchos, la felicidad duró poco, ya que se conoció que supuestamente una de las afortunadas que abrazó a la artista habría sido despedida de su trabajo.

La medida de la empresa de seguridad está siendo criticada en redes sociales, mientras que los fanáticos de “La Bichota” esperan que la cantante se pronuncie e incluso que le ofrezca trabajo a la mujer.

Durante el segundo show de su gira “Viajando Por el Mundo TropiTour” en el Sun Bowl Stadium, en El Paso, Texas, Karol G se viralizó por el emotivo gesto que tuvo con algunas mujeres que formaban parte del equipo de seguridad del evento.

PUBLICIDAD

De manera inesperada y tras bajar del escenario, la artista colombiana se acercó a las mujeres, les cantó de cerca e incluso las abrazó. Esto generó emoción entre las guardias de seguridad, quienes reaccionaron ante la cercanía y el gesto de la cantante.

Una de las mujeres que protagonizó el momento denunció públicamente que perdió su trabajo tras verse involucrada en la interacción con la cantante colombiana.

“Sabía que iba a estar cerca de Karol G y Becky G, pero no sabía que iba a ser abrazada por ella. Creo que fui despedida por abrazarla, porque técnicamente no me podía mover. Las reglas eran que no podías grabar, bailar eso y otro. Sobre grabar, no sabía nada, solo decía que no podíamos tener el teléfono afuera, donde las personas pudieran verlo. Creo que fui despedida por ambos, por abrazarla, moverme de mi sección, de mi posición y por grabar, grabé un poco antes”, relató la guardia.