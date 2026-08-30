El cantante Bruno Mars y la vocalista Karol G encendieron los rumores de un posible romance tras la publicación de una serie de fotos en las que se les ve con una interacción que ya muchos de sus fanáticos comenzaron a interpretar como un posible romance.

Los artistas cantan a dúo la balada “Still”, que aparece en el sexto álbum de estudio de la artista colombiana titulado “No me arrepiento de sentir tanto”, que lanzó este año. En el carrusel de imágenes que compartió Karol G en sus redes sociales, se les ve abrazados y en ánimo de festejo en un encuentro en tarima.

PUBLICIDAD

A estas fotos se suma la publicación reciente del también productor musical que corresponde a un video con la canción de fondo y un comentario en inglés que se traduce: “Cuando todo lo que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina”. Aunque Mars no hizo referencia directa a Karol G, varios seguidores manifestaron su sospecha de que se trata de la galardonada cantautora.

¿Romance o solo asunto promocional? Al momento, ninguno ha confirmado que exista una relación que trascienda la conexión musical entre ambos. Tanto a Bruno Mars como a Karol G se les desconoce públicamente una pareja formal. Además, a principios de este año comenzaron a circular los rumores de una separación entre la cantante y el intérprete Feid, lo que la artista confirmó meses después, tras tres años de relación.

Karol G, quien se encuentra de gira con su “Viajando por el mundo Tropitour”, lanzó el álbum “No me arrepiento de sentir tanto” en agosto. Incluye 14 canciones y colaboraciones con artistas como Drake, Greg Gonzalez y Judeline, Rusowsky.