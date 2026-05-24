Polémica causó el show que Fito Páez ofreció en la noche del miércoles en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su gira “Sale el sol”: el artista decidió interpretar de manera completa su más reciente álbum, “Novela”, lo que causó molestia en parte del público, que perdió la paciencia y comenzó a abuchearlo.

Videos compartidos en redes sociales muestran a algunos asistentes distraídos, mirando sus teléfonos celulares o levantándose para buscar comida y bebida, mientras el cantante y su banda interpretaban su “ópera rock” de principio a fin.

El hecho se produjo horas antes de que el músico lanzara su nuevo disco, “Shine”. De hecho, en ese marco, hizo un anuncio en sus redes sociales.

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“Quería avisarles que vamos a tocar “Novela” el miércoles, lo vamos a despedir, porque el jueves nace “Shine”, nuestro nuevo álbum”, afirmó en un video publicado en Instagram.

Una vez que terminaron de sonar las 25 canciones que componen “Novela”, el cantante empezó con sus grandes éxitos.

Visiblemente molesto, se dirigió al público: “Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar... No te escucho, man”.

Lo cierto es que, del total de 38 temas que Páez tocó, 25 correspondieron a su último disco; cuatro a “El amor después del amor”; dos a “Circo Beat”; y el resto se repartió entre “Giros”, “Ciudad de pobres corazones”, “Ey!” y “Rey Sol”, entre otros.

“¡Un papelón! Nos encajó todo su nuevo disco... Hace una hora [estamos] escuchando temas que no conozco y no tengo ganas de escuchar. Mis tres hijos vinieron a ver a Fito y sus canciones. ¡No saqué entradas para ver esto! Quiero que me devuelvan el dinero y encima todo el tiempo que perdí un miércoles en venir hasta acá”, se quejó una espectadora (@andydicarlo) en redes sociales.

El retraso en el horario de inicio del espectáculo también generó malestar entre el público.

“Nunca vi tanta gente irse en medio de un show. Empezó media hora más tarde”, expresó otra espectadora (@juacostahaab) en redes al referirse a que el concierto debía comenzar a las 21:00 horas.

Distintos usuarios también señalaron que esto afectó a aquellas familias que viajaron desde diferentes zonas del interior del país para ver el espectáculo.

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La propuesta artística incluyó visuales abstractas —diseñadas por Sergio Lacroix— en las pantallas, que buscaban acompañar la narrativa del álbum, algo que señalaron quienes estaban lejos del escenario y querían ver al artista.

En la tarde del jueves, Páez publicó en su cuenta de Instagram una suerte de balance de lo ocurrido:

¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca… Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna, y en abrazo perpetuo. ¡Me encantas, Buenos Aires, porque eres reloca y zarpada!“.

El posteo fue acompañado por una serie de fotos y videos, además de una larga lista de agradecimientos a sus músicos y equipo de producción.

“Novela” se compone de 25 canciones repartidas en una hora y diez minutos de duración en clave de ópera rock. Con la voz de la actriz Lorena Vega haciendo las veces de narradora omnisciente, la obra viaja desde un rincón lejano del cosmos hacia el mundo real, atravesando dimensiones y geografías, siempre con la canción como vehículo.