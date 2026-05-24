¡De vuelta con su gente tras una década de ausencia!

El cantante Nicky Jam finalmente celebró este sábado su “Regreso a Casa” con mucho perreo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El boricua arrancó la primera de dos funciones en el popular recinto de entretenimiento en Hato Rey, en un encuentro que quedó marcado como un resurgir del ave fénix, trayendo un recorrido donde el reguetón “underground” que lo dio a conocer y el “flow” urbano latino que lo trajo a una nueva generación de fanáticos fueron protagonistas.

Primera Hora te comparte siete de los momentos definitivos de esta velada musical.

Alrededor de las 9:41 pm, el reguetonero llegó como todo un ave fénix al Choliseo y puso a cantar a sus seguidores éxitos como “Te robaré” y “El perdón”. Nicky Jam sorprendió al público al traer al primer invitado de la noche, Ñejo, para interpretar “Voy a beber”, la canción que “lo trajo de vuelta tras 10 años de ausencia”. El intérprete continúo encendiendo la velada con otros números como “Bella y Sensual”, “Hiekka” y “Calor”. Otros de los invitados que pusieron a perrear fueron Justin Quiles y Lenny Tavárez, quienes cantaron junto a Nicky Jam el tema “Qué más pues”. Quiles vaciló con el público antes de poner a gozar los presentes con un “medley” de sus colaboraciones más conocidas. “Yo quiero que levanten la mano las mujeres que dicen que los hombres son perros… los hombres que son mentirosos…”, expresó Quiles, llevando a varias espectadoras le respondieron en aprobación. Entre las interpretaciones, el público se activó cuando le dieron voz a “Ojos Ferrari”, canción de la colombiana Karol G. El público se encendió cuando Nicky Jam y DJ Blass convirtieron el Choliseo en una pista de baile con los “remixes” que reflejaron la conexión del reguetón entre Puerto Rico y Colombia. Temas como “Te boté”, “Otro trago”, “Mi cama”, “Ohnana”, “El poblado”, “Ginza” y “Fanática sensual” conquistaron a los presentes. El reguetonero Cosculluela fue otro de los invitados que encendió el Choliseo al interpretar “Te busco” junto a Nicky Jam. El cantante, quien estuvo por más de dos años atendiendo controversias en los tribunales por un caso de violencia doméstica, así como un pleito por guiar sin conducir, aseguró sentirse cansando de “estar todo el tiempo en corbata” y regresar a la tarima. El humacaeño interpretó un “medley” que incluyó su canción “Prrrum” y un remix de “Saramambiche”, original de la megaestrella Bad Bunny. Nicky Jam dedicó un segmento del concierto al reguetonero Alexio La Bruja, quien falleció en noviembre de 2023 tras una extensa lucha contra el cáncer, al interpretar temas como “Tumba la casa”, “Polvo” y “Piensas en mí”, que contó con la participación en vivo del exponente urbano Lunay.

El cantante regresará este domingo con su segunda y última presentación en el recinto boricua.