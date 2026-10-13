La cantante Aidita Encarnación regresará al escenario con su nuevo espectáculo “Filin” en el Café Teatro Punto Fijo, localizado en el Centro de Bellas Artes de Santurce. La velada musical será el viernes 6 y sábado 7 de noviembre a las 8:30 de la noche.

“Filin” apostará a convertirse en “un viaje en el tiempo” al evocar la época dorada de las noches de bohemia, “donde se revive el misticismo, la intimidad y la magia del café-teatro. Un ambiente íntimo, de luces bajas y corazones abiertos, donde cada nota se convierte en una confesión”, destaca el comunicado de prensa.

La artista estará acompañada magistralmente por el virtuoso maestro Carlos Cruz para rendir “un sofisticado y sentido tributo a las soberanas absolutas del bolero y el sentimiento: las inmortales Sylvia Rexach, Lucy Fabery, Virginia López, Blanca Rosa Gil y Carmen Delia Dipiní”, agrega la nota de prensa, que establece que “Aidita no las imita”, sino que “las reinventa”. “Les devuelve la vida con su sello único, con esa voz aterciopelada que ha marcado generaciones”.

PUBLICIDAD

Aidita Encarnación manifestó lo complacida que se siente ante la oportunidad de conectar con el público a través de este espectáculo. “El filin nunca muere, porque es la manera más honesta que tenemos de decir lo que el corazón no se atreve a hablar. Quiero que esa noche en Punto Fijo cerremos los ojos y recordemos que una sola canción bastaba para desnudar el alma y una bohemia para curar cualquier herida. Vuelvo a cantar para los enamorados, para los nostálgicos, para los que todavía creen en el poder de un bolero cantado al oído”, expresó mediante declaraciones escritas.

Los boletos están disponibles en PieTix.