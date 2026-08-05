El camino para dejar huella en la música suele tener desafíos, pero para la cantautora colombiana Aria Vega, ninguno ha sido capaz de apartarla de su determinación por compartir con el mundo sus talentos artísticos.

Una de esas experiencias la vivió durante su paso por el “reality” “Idol Colombia” en 2014, el que sirvió para afianzar su empeño en sobresalir en los escenarios musicales.

Creo que lo más bonito de esa experiencia fue entender que, así estuviera pasando por muchas cosas, entre esas, ansiedad... Yo conocí la ansiedad de frente en ese ‘reality’, yo no quería comer, me sentía como muy frustrada, estresada, porque siempre tenía un montón de cosas… y los horarios eran muy fuertes. Yo sabía que lo que a mí más me gustaba era estar en ese escenario”, repasó mediante videollamada desde la Isla de Providencia. “Ahí fue que yo me di cuenta que, a pesar de lo que cualquiera podría pensar que es malo, como la ansiedad, el estrés constante, esa pasión por ese ‘performance’ era más grande que eso”, agregó la barranquillera, quien forma parte de la cartelera de artistas que se presentarán durante el Melody Fest el próximo 15 de agosto en Bayamón. “En ‘Idol Colombia’ encontré toda mi razón de ser, como que, ‘okay, yo me quiero dedicar a esto, yo me quiero dedicar a la música’”.

PUBLICIDAD

Su sencillo debut fue “Fuego en la pista” en 2019. En ese camino, ha ido estableciendo su fascinación por los ritmos caribeños. “La costa realmente tiene muchos sonidos. Así como puede tener música que adaptamos de la música africana, también puede tener mambo, puede tener salsa, en la costa son muy salseros. También puede tener vallenato. Entonces, yo creo que más allá del género, es como el sentir”, destacó la también conocida como “La Nena de Quilla”. “Para mí, por ejemplo, es importante plasmar a lo que sabe, a lo que huele, a lo que se siente y se escucha la costa”.

La narrativa de sus canciones también tiene un peso relevante en su propósito por plasmar su identidad y su misión musical. “Para mí son súper importantes las letras y la composición en general de la música. Es más, por más sencilla que pueda ser la canción o la composición, hay una razón de ser para que sea así de sencilla. Para mí siempre es muy importante el mensaje y la vibra que carga la canción”, expresó pensativa. La trascendencia de los relatos es otro aspecto que atesora del proceso de cantar una vivencia.

“Es importante plasmar esos momentos a través de la historia porque uno no sabe el día de mañana qué vaya a pasar, si uno de pronto pierde la memoria... Ese sentimiento que uno va a guardar dentro de las canciones y esos momentos que uno vive y en el que fue muy feliz o muy triste, es importante inmortalizarlos”. Uno de esos temas es el éxito “Chévere”, que recibió dos nominaciones de Premios Juventud 2026 en las categorías la nueva generación femenina y ‘afrobeat’ latino del año por “Chévere (premium_remix)” junto con Ryan Castro.

PUBLICIDAD

“La Verdad, me ha cambiado la vida. Es una canción que me pone de buen humor”, expuso con marcada ilusión. “Que tenga nominaciones en general a cualquier tipo de premio, para mí eso es como un premio a todo el trabajo, a toda la disciplina, a toda esa musa, que es algo intangible. Y verlo, ojalá, hecho realidad en un premio, es algo superlindo para mí y muy gratificante”.

Le encanta Puerto Rico

Hablar de la posibilidad de encontrarse con el público boricua durante su presentación en el Melody Fest, le provoca una amplia sonrisa. “Me siento como en casa cuando estoy en Puerto Rico. Entonces, para mí es un orgullo y una alegría muy grande visitarlos para cantarles mis canciones, que sé que hay varias personas que también han conectado con mi música”, dijo. “Que vayan a tener un poquito de eso allá, es muy especial para mí. Además que Puerto Rico musicalmente para nadie es un secreto que es como, creo yo, la potencia hispanohablante latina más grande de la música. Al ser muy pequeña, de pronto son menos los exponentes que salen, pero de los exponentes que hay, todos son increíbles”, expuso enfática.

Dentro de sus proyectos, se incluye seguir dejando huella con su “Cariavales Tour”, que comenzó en su tierra natal.

“Mi legado es ser portadora de mi cultura. Entonces, CariVales Tour trata acerca de eso. Los carnavales de Barranquilla son una expresión cultural de mi ciudad que me vio nacer, que tiene tantas danzas, tantos vestuarios, que así sea llevar un poquito de eso, un poquito de lo que es nuestra vibra como costeños a las diferentes partes del mundo, es mi propósito y es mi huella en el mundo”, sostuvo, y adelantó que contará con presentaciones en Estados Unidos, Puerto Rico y España.

Los altibajos han sido parte del empeño por abrirse paso, pero también, la persistencia y el convencimiento de brillar con su talento.

“Ha sido un camino largo”, expresó pensativa. “De mucho amor, de tener mucha pasión por lo que uno hace, y mucha paciencia, porque uno ve muchas cosas pasar en el camino, uno ve cómo amigos de uno con los que uno hizo canciones, despegan. Uno ve cómo otras cosas empiezan a funcionar y de pronto, uno se puede llegar a sentir frustrado o estancado. Entonces, siempre es un camino de recordar cuál es la finalidad de uno y cuáles son las intenciones”, confesó dentro de los desafíos de dedicarse a la industria musical. “Cuando hay mucho amor en las cosas que uno hace, se trata como de mantener ese amor vivo”.