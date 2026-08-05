El proyecto Canta con Yaire anuncia la nueva temporada de talleres dirigidos a una formación vocal para niños, jóvenes y adultos. Las destacadas artistas y maestras de canto Natalia Mikhaela y Natasha Sosa se unirán a la cantautora Yaire dentro de esta nueva etapa.

Las clases comenzarán a partir del 17 de agosto, en Bayamón, menciona el comunicado de prensa. “La oferta académica incluirá clases individuales y talleres grupales, diseñados para personas de todos las edades y niveles que deseen desarrollar su técnica vocal, interpretación, presencia escénica y confianza artística”, detalla la comunicación escrita. Las inscripciones se encuentran abiertas y los espacios son limitados.

PUBLICIDAD

Con la integración del nuevo equipo de profesoras, quienes se mantienen activas en la industria musical, “Yaire reafirma su compromiso de brindar una educación artística de excelencia”, además de promover la enseñanza “de profesionales con experiencia real sobre los escenarios”.

Yaire continuará ofreciendo sus clases individuales y talleres grupales. La reconocida cantante y compositora cuenta con una trayectoria artística de más de tres décadas y recientemente formó parte del jurado del exitoso programa Boricuas con Talento, transmitido por TeleOnce. A través de Canta con Yaire, continúa formando artistas con un enfoque integral que combina técnica vocal, interpretación, presencia escénica y crecimiento personal, prosigue en detalle la nota de prensa.

Natalia Mikhaela, quien cuenta con una amplia experiencia como maestra de canto, estará a cargo de las clases individuales los miércoles de 5:00pm a 8:00pm y los jueves de 4:30pm a 6:30pm. Además de ser cantante, compositora y vocalista profesional, actualmente Natalia se desempeña como corista de Olga Tañón y ha participado en producciones junto a Bad Bunny, además de colaborar en proyectos con La Tribu de Abrante y Cultura Profética, entre otros artistas.

Por su parte, Natasha Sosa dirigirá los talleres grupales con un enfoque especializado en teatro musical todos los sábados, de 1:00pm a 3:00pm, para niños y jóvenes, y de 3:30pm a 5:30pm para adultos. Natasha se ha destacado como corista de reconocidos artistas como Manny Manuel y Giselle. Se graduó del Programa de Variedades Artísticas del Conservatorio de Música de Puerto Rico y cuenta con una extensa trayectoria como maestra de canto, formando nuevas generaciones de intérpretes, asevera el comunicado.

PUBLICIDAD

Yaire, quien desde el 2013 imparte clases de canto, expresó por escrito: “Siempre soñé con crear un espacio donde los estudiantes aprendieran de artistas que viven la música todos los días. Me llena de alegría contar con Natalia Mikhaela y Natasha Sosa, dos extraordinarias profesionales que, además de su talento y experiencia, comparten la pasión por enseñar y formar a la próxima generación de artistas”.

Para más información, puedes llamar al 939-439-0684 o buscar en redes sociales @cantaconyaire