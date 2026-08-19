El astro puertorriqueño Bad Bunny logró agotar en menos de seis horas las entradas para sus espectáculos de este sábado 22 y domingo 23 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn. Se trata de los conciertos que anunció el lunes bajo el lema “Cerramos en casa”, y que puso fin a la incertidumbre de los fanáticos con la ilusión de verlo en un nuevo encuentro.

Move Concerts Puerto Rico, a cargo de la producción del evento junto con Noah Assad Presents, compartió en sus redes sociales la noticia del “sold-out”.

La venta de boletos inició hoy a las 10:00 de la mañana de modo digital a través de PRticket. A esa hora, la página anunciaba una espera de cuatro horas en la fila virtual y superaba el millón de usuarios.

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Los precios fluctuaron entre $50, $80, $90 y $100. Solo se permitiría un máximo de cuatro boletos por transacción.

El lunes, el “Conejo” confirmó su plan de celebrar en su tierra natal los logros de una gira internacional que llevó con éxito a cinco continentes y que se consolidó “como la gira de mayor recaudación de un artista latino masculino en la historia”, de acuerdo con declaraciones de su portavoz de prensa.

Desde principios de verano creció la expectativa de contar con una pronta oportunidad de ver a Benito Antonio Martínez Ocasio deleitar una vez más con sus temas en un escenario.

Para que te prepares

Los predios abrirán a las 11:30 a.m. para promover que los asistentes disfruten de las distintas experiencias para los fanáticos previo al inicio del concierto.

El show comenzará a las 6:00 p.m.

Los predios del Estadio Hiram Bithorn no estarán abiertos al público que no cuente con boleto para el evento.

No habrá estacionamiento disponible en las inmediaciones del estadio, por lo que todo el público con boleto deberá planificar su llegada mediante otras alternativas de transportación disponibles.

Las instalaciones del Tren Urbano son una opción. Desde la Estación Roosevelt saldrán guaguas de ATI para transportar a los asistentes hacia el Complejo Deportivo de San Juan, según estableció el comunicado de prensa del Municipio de San Juan. El comisionado de la Policía Municipal de San Juan mencionó que el servicio será libre de costo y que el público podrá llegar a las estaciones a partir de las 10:00 de la mañana.

Uber ofrecerá códigos de descuento especiales para facilitar la transportación del público hacia y desde el Estadio Hiram Bithorn en unos puntos designados.

Menores de 16 años deben estar acompañados de un adulto.

Celebrará en grande

El regreso de Benito Antonio Martínez Ocasio al Estadio Hiram Bithorn se suma a sus históricos conciertos “P FKN R” del 10 y 11 de diciembre de 2021. El evento de casi tres horas contó con transmisión simultánea en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, a donde se trasladó en helicóptero para cerrar su show durante su primera función. Con su gesta, logró congregar alrededor de 100 mil personas entre ambos recintos.

Los nuevos conciertos llegan luego de la residencia de 31 funciones de “No me quiero ir de aquí”, que el vegabajeño realizó de julio a septiembre del año pasado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, lo que lo consolidó como el artista con más presentaciones musicales en el famoso “venue”. También, tras culminar en Europa los espectáculos de su gira mundial “Debí tirar más fotos”, que comenzó en noviembre pasado en República Dominicana y que continuó con éxito en destinos como Australia, Japón, Costa Rica, México, Colombia, Brasil, España, Portugal, Alemania y Francia, entre otros. El cierre en el continente europeo fue el 22 de julio con su show en Bélgica.

Hace años, la presentación de espectáculos en su terruño tras culminar sus giras internacionales es habitual en el galardonado artista, quien ha confesado con frecuencia cuánto disfruta celebrar en grande sus hazañas musicales con los suyos en su tierra natal tras sus logros en el extranjero.