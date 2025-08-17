Los interesados en presenciar la función de hoy de la residencia musical de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, deberán llegar más temprano para asegurarse de no perderse ningún momento del espectáculo.

La función número 18 de “No me quiero ir de aquí” comenzará a las 8:30 de la noche de este domingo, en vez de las 9:00, que ha sido el horario habitual desde el inicio de la serie de shows.

A su vez, las puertas para acceder al recinto abrirán a las 5:30, una hora más temprano de lo acostumbrado, medida similar a la de ayer.

La información fue compartida en las redes sociales de Move Concerts, que produce el espectáculo junto a Noah Assad.

En la mañana de hoy el Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés) alertó que múltiples pueblos se encuentran bajo aviso de inundaciones como resultado del paso del huracán Erin al norte de Puerto Rico, que se mantiene como un ciclón de categoría 3 con vientos sostenidos de 125 millas por hora (mph). A pesar de estar distante, las bandas externas han estado afectando la isla. Se espera que la actividad de lluvia continúe en lo que resta del día. Erin es el primer huracán de la temporada ciclónica del Atlántico de 2025, que comenzó el 1 de junio y se extiende oficialmente hasta el 30 de noviembre.

Por otro lado, en los espectáculos del viernes y de ayer, la fanaticada del Conejo Malo disfrutó de la presencia de invitados como Bekcy G, De La Ghetto, la estrella boricua de la WWE, Damian Priest y el presentador y comediante Raymond Arrieta en su papel de “Plinia Palerm”.

El viernes asomaron Angelique “Burbu” Burgos, Maripily Rivera, Roselyn Sánchez con su esposo Eric Winter. El legendario Ñengo Flow se unió a Benito Antonio Martínez Ocasio para interpretar “Safaera” y “Que malo”.

Numerosas figuras han estado presentes a lo largo de la serie de conciertos que comenzó el 11 de julio, entre ellas, Ednita Nazario, Ricky Martin, Wisin, Gilberto Santa Rosa, JhayCo, Jowell y Randy, Yandel, Farruko, Félix “Tito” Trinidad, Adriana Díaz, Kylian Mbappé y LeBron James.

El astro boricua continuará sus espectáculos cada fin de semana hasta el próximo 14 de septiembre, cuando culmina su residencia de 30 conciertos para luego iniciar su gira internacional “Debí tirar más fotos”.