La cantautora Beyoncé celebró hoy su cumpleaños número 45 con el estreno de relanzamiento de ‘B’DAY’ -el segundo álbum que lanzó la estrella tejana hace veinte años- con nuevas canciones y temas en español con colaboraciones con Maluma y la fallecida Selena Quintanilla.

El disco, bautizado como ‘B’DAY (20th Anniversary Edition)’, se encontró desde ayer, jueves, disponible en todas las plataformas digitales, y sorprendió al público al contar con temas nuevos como ‘Cuerpo (Tumbao)’, uno de los varios “remixes” de “Get me Bodied” junto a Maluma, que incluye un fragmento de ‘La Negra Tiene Tumbao’ de Celia Cruz, y la misma Beyonce cantando estrofas en español, incluso haciendo referencia a la icónica “Guarachera de Oriente” con la paráfrasis “My Spanish is not very good looking”.

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Beyonce también rindió homenaje a la cantante Selena Quintanilla, con el tema ‘Irreemplazable (Como La Flor)’, en el que su voz suena junto a la artista fallecida.

El disco también incluye otros temas en español, como “Irreemplazable,” “Amor Gitano” con Alejandro Fernández, “Listen (Oye)”, “Beautiful Liar (Bello Embustero)”, y “Get Me Bodied (Mueve el Cuerpo)”, incluyendo un “remix” del número antes mencionado junto al productor Timbaland y el reguetonero puertorriqueño Voltio, quien se retiró del género urbano en el 2014 tras convertirse al cristianismo.

El nuevo disco incluye canciones remasterizadas. Los vídeos, filmados originalmente en 35mm, han sido remasterizados igualmente, recoloreados como ‘Déjà Vu’, en el que participa JAY-Z y que dirigió Sophie Muller.

‘B’DAY’, el proyecto original, se publicó el 4 de septiembre de 2006, cuando había cumplido tenía 25 años y exploraba en sus canciones cuestiones como la búsqueda de la confianza en uno mismo, y la liberación.

“Quería que el álbum fuera grande, percusivo, contundente, dinámico y lleno de energía, y para mí era importante utilizar instrumentación en directo”, recordó la cantante en una nota de la discográfica.

“El hip-hop estaba dominando la escena en aquel momento, pero yo luchaba por preservar los puentes, las melodías y las armonías que siempre han estado en el corazón del R&B -añade-. El objetivo era fusionar esos dos mundos a través del arte del sampling”.