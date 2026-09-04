Dos voces, dos historias, y ambas comparten un mismo sentimiento: el amor.

Los cantantes Lourdes Robles y Álvaro Torres se unen nuevamente para encender el escenario en “Románticos eternos”, el espectáculo que tendrá lugar el próximo 12 de febrero de 2027 en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Tanto “La Más Querida” como “El Último Romantico” se treparan a tarima para llevar una noche llena de música, pasión y nostalgia, aprovechando la puesta en escena para revisitar los números musicales que se convirtieron en parte de la historia popular.

“Románticos Eternos” abrirá el fin de semana del amor en Puerto Rico, reuniendo a dos de los grandes intérpretes de la canción romántica en español, artistas cuyas voces y composiciones han acompañado amores, despedidas, reconciliaciones y momentos inolvidables durante varias generaciones.

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Lourdes Robles representa una de las épocas doradas del pop romántico puertorriqueño. Su voz y talento la llevaron a trascender fuera de la Isla y a ocupar importantes posiciones en las listas de Billboard en Estados Unidos.

Su inolvidable éxito “Abrázame fuerte” llegó hasta la posición número dos del hoy “Hot Latin Songs” de Billboard en diciembre de 1990, compartiendo los primeros lugares con figuras como Ana Gabriel, Chayanne y Luis Miguel. Años después, su música continuaría figurando en esas prestigiosas listas, consolidando una trayectoria que la convirtió en una de las voces femeninas más representativas de la música romántica puertorriqueña.

Junto a “La Más Querida” estará Álvaro Torres, quien es cantautor de innumerables temas románticos que han recorrido toda América Latina, y convirtió el amor en su lenguaje musical y sus letras en confesiones que millones de personas han hecho suyas.

Curiosamente, ya en 1993, Billboard mostraba simultáneamente a Lourdes Robles y a Álvaro Torres entre los primeros lugares de su lista “Hot Latin Tracks”, muestra de una época en la que ambos dejaron una profunda huella en la música romántica latina.

Ahora esas dos historias se encuentran sobre un mismo escenario, todo en una noche para volver a sentir sus mayores éxitos como la primera vez y comprobar que existen melodías que podrán pasar de generación en generación, pero jamás pasarán de moda.

Los boletos para este gran concierto ya están a la venta en Ticketera y Ticketcenter.