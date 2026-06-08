El cantautor puertorriqueño Kefas presentará su nuevo disco de estudio “Ramé”, una producción de 13 canciones originales que apuesta por la honestidad artística, la instrumentación orgánica y la profundidad emocional en medio de la cultura de la inmediatez digital.

Con una propuesta que fusiona el pop rock con influencias contemporáneas y letras introspectivas, Kefas continúa construyendo una identidad artística sólida dentro de la nueva generación de cantautores puertorriqueños independientes.

Escrito y producido completamente por Kefas, el disco cuenta con mezcla y masterización de Mike Mulet, quien además participa en teclados y sintetizadores. La producción reúne a reconocidos músicos de la escena local como Anthony Santiago en guitarra eléctrica, Esteban Torres en bajo, Brian Ríos en batería y percusión, Sebastián Cherena en guitarra acústica y José Lajara en piano.

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“Es un disco sumamente honesto, no busca seguir las tendencias, ni complacer el algoritmo. Es puro”, expresó el artista mediante comunicado de prensa.

Como parte de la llegada de “Ramé”, el próximo 29 de mayo Lydia’s Restaurant en Ponce será escenario de una fiesta musical especial desde las 8:00 PM, en una noche abierta al encuentro entre canciones, músicos, público y cultura. Durante la velada, los asistentes podrán disfrutar por primera vez del repertorio del disco en un ambiente íntimo y cercano.

Además, Kefas confirmó el regreso del “Ramé Tour”, que recorrerá distintos pueblos de Puerto Rico durante agosto, septiembre y octubre, incluyendo presentaciones en Guayama, Caguas y Santurce. Próximamente anunciará una fecha en Orlando, Florida.