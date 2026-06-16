El trompetista puertorriqueño Charlie Sepúlveda, reconocido internacionalmente por su talento y pasión por el jazz, regresará el próximo 19 de junio a las 8:00 p.m. en un concierto especial en el Moneró Café Teatro y Bar, ubicado en el Centro de Bellas Artes de Caguas. El evento es una celebración única del legendario Buena Vista Social Club, con una fusión inolvidable de ritmos y melodías.

Los asistentes podrán disfrutar de una velada llena de música vibrante y emotiva, mientras Charlie Sepúlveda y su banda rinden homenaje a las icónicas sonoridades del Buena Vista Social Club. Este concierto será una oportunidad única para experimentar la maestría de Sepúlveda en un ambiente íntimo y acogedor.

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Con más de tres décadas de trayectoria, Charlie Sepúlveda, homenajeado este año en la Parada Puertorriqueña en Nueva York, es una figura prominente en el mundo del jazz latino. Nacido en Puerto Rico, ha compartido escenario con artistas de la talla de Tito Puente, Eddie Palmieri y Dizzy Gillespie. Sepúlveda es conocido por su habilidad para combinar la esencia del jazz con ritmos latinos, creando un sonido distintivo que ha ganado múltiples premios y reconocimientos a nivel mundial.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera.