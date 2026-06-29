Una narrativa honesta es uno de los aspectos que el grupo puertorriqueño Coastcity quiso llevar en su nuevo álbum, “Soñar despierto”. Con una sólida trayectoria como compositores, productores y directores musicales de renombradas celebridades, los puertorriqueños Jean Rodríguez y Danny Flores disfrutan el proceso de hacer una pausa de vez en cuando en sus ocupadas agendas para trabajar música ajustada a sus gustos.

Esa finalidad la tienen clara desde 2017, cuando comenzaron como dúo tras una década de amistad y afinidad artística. Su cuarta producción discográfica sigue esa ruta, con la diferencia de una madurez que se refleja en las historias y reflexiones de los nueve temas que componen el álbum.

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“Nos mantuvimos bien fijos en ser leales a nuestro corazón, musicalmente hablando”, mencionó Jean, quien como su colega vive en Miami, Florida. “Danny y yo nos ayudamos el uno al otro en tratar de mantenernos lo más real posible y queremos que la gente conecte con estas historias porque son cosas que yo creo que todos hemos pasado en algún punto de nuestras vidas”, aseveró sobre temáticas del amor, el desamor, desafíos y resiliencia.

Danny abundó sobre la razón para el título de la producción discográfica, inspirado en uno de los sencillos del álbum.

“Somos productores, músicos, artistas y en la vida uno siempre está buscando cuál es el próximo nivel, cuál va a ser el próximo reto, y uno comienza así, y después de diez años sigue así; uno no para ese reto de perseguir la mejor capacidad musical. Pero en ese proceso a uno se le olvida que tal vez ya llegó, ya uno está viviendo ese sueño que siempre está anhelando”, analizó sobre la importancia de crear conciencia de ello en todo aspecto de la vida. “Llega un punto en que uno ya está ya en el sueño, hemos llegado, pero algunas veces hay que tomar una pausa para mirar hacia el lado y reconocer eso”.

Jean expuso cuánto demoraron en este lanzamiento discográfico y lo complacido que se sienten con el resultado. “Llevamos tres años escribiendo para este álbum y sin ponerle fecha. Gracias a Dios nos mantenemos bastante ocupados en nuestras carreras, haciendo otras cosas, dirigiendo, escribiendo, produciendo, y cuando llegamos a este grupo de canciones dijimos, ‘yo creo que ya tenemos aquí algo especial’”, manifestó sobre el disco que incluye temas como “Barco hundido”, “Así se escribió”, “Stories” y “Aceite y agua”. También, colaboraciones con Elena Rose (“Yahweh”), Della Du (“No te alejes”), St. Pedro (“Soñar despierto”), Bebo Dumont (“Carrusel”), y R!ch Yashel y Néstor Torres con “Bajo la luna”.

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“Líricamente en este disco estamos hablando desde un punto de vista bien real, bien de ahora, desde el punto de vista de padres, maridos, ‘real life’. En otros discos uno trata de escribir algo que no necesariamente estamos viviendo en el momento, pero en este disco es bien real todo lo que estamos diciendo”, agregó el cantante natural de Bayamón.

El viaje sonoro se mantiene leal a su estilo, con fusiones de ‘soul’ caribeño, R&B y elementos pop. “Es la reflexión de cómo nos criamos Danny y yo”, prosiguió Jean, hermano del también cantante Luis Fonsi. “Hay muchos latinos en los Estados Unidos que se sienten biculturales, y es algo bien interesante, que no sienten que son de aquí ni de allá. Yo creo que nosotros lo reflejamos en el sonido de Coastcity. Suena con esa esencia de la Isla, pero también esa esencia de lo que nosotros hemos aprendido en los Estados Unidos”.

“Yahweh” es el corte promocional. Danny expresó la intención principal de integrarlo. “Es un tema bien especial porque Dios ha sido la pieza central en nuestras vidas en momentos oscuros, en momentos de felicidad, y para nosotros fue bien importante que ese tema fuera el primero del álbum, y es con mi hermana Elena Rose. Yo soy su director de música en los últimos cuatro años. Ha sido una experiencia bien linda poder compartir la tarima con ella y ser parte de su equipo”.

Jean reiteró el afán de lograr en el oyente una identificación con el resto de los temas.

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“‘Así se escribió’ es un tema bien personal. También, ‘Carrusel’, ‘Barco hundido’, de los momentos difíciles que uno pasa también en sus relaciones como casado, con hijos, con mucha presión, muchas cosas y creo que los temas se empezaron a conectar”.

Trabajan su sueño

Hace alrededor de dos décadas que sus trayectorias profesionales por separado han estado colmadas de logros en la industria de la música. Danny Flores ha trabajado proyectos con Prince Royce, CNCO, J Balvin, Ha*Ash y Yandel, entre otros. Dentro de la lista de Jean Rodríguez se incluyen Beyoncé, Karol G, Christina Aguilera, The Weeknd, Sting y Ricky Martin. Pero la ilusión de dejar su huella como dúo también tiene peso en sus aspiraciones. Danny fue el primero en reflexionar sobre la relevancia de esta determinación.

“A veces uno entra a uno de estos cuartos de las disqueras y le dicen, ‘oye, ¿por qué no te quedas como productor?, ¿no te quedas como músico?’. No, porque nosotros tenemos una narrativa, tenemos un estilo de música. Cuando nosotros trabajamos con otros artistas estamos trabajando la visión de ellos”, sostuvo el fajardeño. “La visión de Coastcity es única, es de nosotros”. Jean secundó su sentir.

“Yo creo que el mensaje que yo quisiera dar es que si tienes algo en el corazón, un sueño, aunque te vaya bien en otra faceta de tu vida, no quiere decir que no puedes trabajar en otra. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar establecidos como productores, compositores y como director musical. Pero nosotros como cantantes y músicos es algo que yo lo tengo bien claro, que me encanta hacer, entonces, ese vacío va a estar y siempre lo tenemos que completar”. Su colega destacó lo complacido de trabajar proyectos en común.

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“Lo más lindo de este ‘partnership’ entre Jean y yo es que hemos visto a nuestras familias crecer, a nuestros hijos que crecer, a nuestros hijos aprenderse nuestra música, estar en el mismo proceso de grabar un disco. Hemos vivido esos procesos con nuestras familias y eso es una experiencia única”.

Ambos recibieron recientemente su primer Grammy por su trabajo en el álbum “Papota” de Ca7riel y Paco Amoroso. Jean confesó la emoción por este éxito. “Estuvimos como productores y arreglistas. Estamos tan acostumbrados a ponernos ‘behind the scenes’ que cada vez que nos llega un premio es como un ‘shock’”, dijo, y reveló estar trabajando “el producto nuevo de Ricky Martin como productor vocaly también composición. Con Anitta he trabajado muchísimo y ahora mismo estoy mezclando y produciendo el álbum nuevo”. Danny también sigue con sus planes por separado. “Tengo la dicha de producirle el ‘Person of the Year’ a Daddy Yankee este año con la academia (Latin Grammy)”, anunció.