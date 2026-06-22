La legendaria agrupación Los Terrícolas presentará su espectáculo musical para los amantes de la música romántica el próximo 23 de agosto a las 3:00 PM en el Centro de Bellas Artes de Santurce. El encuentro musical se centrará en una velada llena “de emociones, recuerdos y los grandes éxitos que han marcado generaciones”, adelanta el comunicado de prensa.

Presentado por Mellado Productions, el público podrá disfrutar en vivo de canciones que forman parte de la historia musical latinoamericana y que continúan conquistando corazones a través del tiempo. “Dos Cosas”, “La Carta”, “Te Juro Que Te Amo”, “Luto en Mi Alma”, “Vivirás”, “Hombre”, “Dime Qué Hiciste”, “Noches de Boda”, “Páginas del Alma” y “Será”, son algunos de los éxitos que han acompañado historias de amor y esperanza, agrega la nota de prensa.

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La trayectoria de Los Terrícolas, una de las agrupaciones más románticas, ha trascendido décadas y fronteras.

Josantonio Mellado Jr, presidente de Mellado Productions, se expresó sobre el proyecto. “Sabemos que cuando escuchen la voz de Nestor Daniel, voz original de Los Terrícolas, será como un viaje a través de los recuerdos y de la música que nos une: baladas que cantamos y que siguen vigentes en varias generaciones”.

Los boletos están disponibles a través de BuyATix.com, Ticketcenter y en la boletería del CBA de Santurce.