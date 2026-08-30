El reguetonero puertorriqueño Darkiel protagonizó un altercado durante una presentación en Perú, luego de enfrentarse físicamente con un hombre que subió al escenario mientras el artista se encontraba realizando su show.

En videos que circulan en redes sociales se observa a Omar David Colón, nombre de pila del cantante, discutir con el hombre, quien aparentemente le dice algo antes de que Darkiel reaccione y le propine varios golpes.

Durante el incidente, el hombre cae al piso tras los golpes, mientras integrantes del equipo de Darkiel intervienen para retirarlo del escenario y controlar la situación.

🚨 DARKIEL NOQUEA A UN BORRACHO QUE ESTABA JODIENDO pic.twitter.com/2ssUUScOlT — FuentesDelGenero (@Fuentes_Genero) August 29, 2026

En redes sociales, algunas publicaciones aseguran que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.