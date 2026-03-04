Con una de las trayectorias más sólidas y versátiles del género urbano, De La Ghetto presenta el lanzamiento del video musical de “Comernos”, una explosiva colaboración junto a su cómplice musical, Arcángel.

El lanzamiento representa la continuidad de una historia musical que ha marcado al público urbano durante años, reuniendo nuevamente dos voces que han definido una era, resalta el comunicado de prensa. “El video musical refleja esa evolución: una producción moderna, de estética cinematográfica y narrativa provocativa que resalta el dominio escénico de De La Ghetto y su química natural con Arcángel”, añade la nota de prensa.

El estreno de “Comernos” llega en un momento en el que el intérprete continúa consolidando una nueva etapa artística, apostando por propuestas visuales de alto nivel y una línea musical que equilibra sensualidad, elegancia y sonidos contemporáneos, destaca el escrito.

El videoclip de “Comernos” está disponible en todas las plataformas digitales y en su canal oficial de YouTube.

De La Ghetto continúa reafirmando su sitial como uno de los artistas más influyentes y respetados del género. Figura clave en la evolución del reguetón y el sonido urbano latino, el intérprete “ha construido una carrera marcada por la innovación, la capacidad de reinventarse y una identidad vocal inconfundible que lo ha mantenido vigente a través de múltiples generaciones”.