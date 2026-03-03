El intérprete urbano Letra regresa con fuerza a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo “La Verdad”, un tema que rescata la esencia del reguetón clásico con un sonido crudo, pegajoso y cargado de sentimiento.

Con un ritmo que recuerda la época dorada del género, perreo y lírica directa al corazón, “La Verdad” narra la historia de una relación que dejó huellas. “La canción presenta el desahogo de un hombre que, tras una decepción amorosa, reconoce la verdadera cara de esa mujer que aparentaba ser todo lo contrario”, expresa el comunicado de prensa.

El nuevo sencillo combina “beat old school”, melodías contagiosas, una interpretación intensa y real “logrando una conexión inmediata con el público que ha vivido el amor, la traición y el proceso de abrir los ojos”, agrega el escrito.

“‘La Verdad’ es una canción con la que mucha gente se va a identificar. Tiene ese flow del reggaetón de antes, pero con mi esencia. Es calle, es sentimiento y es realidad”, expresó por escrito Letra sobre el lanzamiento.

El tema se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y forma parte de la nueva etapa musical del artista, quien continúa consolidando su propuesta dentro del género urbano.