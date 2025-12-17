El sepelio del legendario músico Rafael Ithier Natal se llevó a cabo ayer, martes, con honores militares en el Cementerio Los Cipreses, en Bayamón. El último adiós a los restos del fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, quien falleció el 6 de diciembre a sus 99 años, se realizó en una ceremonia privada.

De acuerdo con una comunicación escrita por parte de la portavoz de prensa de la familia, el acto se realizó “conforme a sus deseos, acompañado por sus familiares, amigos cercanos y los integrantes de El Gran Combo de Puerto Rico”. Se reveló que “el Maestro recibió Honores Fúnebres Militares, en reconocimiento a su servicio como militar, en un ambiente de profundo respeto y solemnidad”.

Además de valorar “el respeto y la sensibilidad demostrados” por parte de los medios, la comunicación escrita añade el agradecimiento de la familia por “las innumerables muestras de cariño, solidaridad y apoyo recibidas durante estos días”. También, “extiende un agradecimiento especial a Su Excelencia Reverendísima Arzobispo, Monseñor Roberto González por su acompañamiento espiritual, al Padre Benjamin A. Pérez, a David González - Ceremoniero del Arzobispo, al Sr. José Capote y al equipo de la Catedral San Juan Bautista”.

El mensaje destaca el apoyo de “artistas locales e internacionales y a otros visitantes que nos acompañaron para mostrar su respeto y condolencias”. A su ver, resalta que “las muestras de afecto recibidas permanecerán por siempre en el corazón de su familia”.

El lunes de esta semana se realizó una misa exequial en la Catedral de San Juan una misa para honrar la memoria del reconocido pianista y arreglista. Además de la familia, artistas y fanáticos asistieron a la solemne ceremonia para expresar su adiós al fundador y director de la prestigiosa institución salsera en un acto oficiado por el arzobispo Roberto González Nieves. Tito Nieves, Bobby Valentín, Víctor Manuelle, William Cepeda, La India, Rubén Blades, Wisón Torres, Juan José Hernández, Chucho Avellanet, Ednita Nazario y Alexandra Malagón fueron algunas de las personalidades presentes.