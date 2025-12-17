Los actos fúnebres en honor al salsero Papo Rosario, quien fuera integrante por 38 años de El Gran Combo de Puerto Rico, se realizarán el próximo martes, 23 de diciembre, en Cayey.

Habrá un acto religioso y “un compartir lleno de música“, reveló la familia en un comunicado publicado en las redes sociales del artista, cuyo nombre de pila era Luis Antonio Rosario Concepción.

Papo Rosario falleció el pasado viernes, tras enfrentar tumores que lo llevaron a recibir quimioterapia.

Se expuso que las exequias “se realizarán en honor a su vida”.

PUBLICIDAD

“Mediante su última voluntad, se realizará como único acto fúnebre, una misa exequial en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Cayey, Puerto Rico, a las 12:00 p.m. De allí, se hará un compartir lleno de música para celebrar la vida de nuestro carbonerito en La Casa Histórica de la Música Cayeyana, frente a la iglesia antes mencionada.”, se indicó.

El comunicado, que está firmado por su esposa, Enie, sus hijos y familiares, añade que “ambos actos estarán abiertos al público y les esperamos para celebrar el legado de nuestro querido Papo”.

La familia agradeció las muestras de cariño que han recibido del pueblo ante la pérdida de su ser querido.

La muerte de Papo Rosario ocurrió a días del fallecimiento de Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo.

Rosario estaba apartado de la orquesta desde 2017, como consecuencia de un viejo padecimiento en la espalda por el que tuvo que ser operado ese año. Luego, se informó que padecía de cáncer. Su salida de la oficial de la famosa agrupación se dio en 2019.

32 Fotos La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de San Juan, donde se honró la memoria del reconocido pianista y arreglista.

Fue el “band boy” de la Universidad de la Salsa, que lo conocía desde sus años como corista en la orquesta Tempo 74, quien lo recomendó con Rafael Ithier.

Su primer éxito con la agrupación fue Carbonerito, que pegó en 1984. También ha cantado Jala jala, No me olvides, Todo bien, Regresa ya, Le dicen papá y Estás liquidao, entre otros.