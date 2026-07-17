El colectivo musical “Enamorados de la Bohemia”, que tuvo su exitoso debut el pasado mes de junio, volverá al Moneró Café Teatro and Bar el próximo domingo, 16 de agosto, a las 3:00 pm.

El evento que reunirá a destacados artistas del género como Ricky Santana, Elvin Torres, Junior Laredo, Aníbal Ayala marcará el inicio de una residencia artística mensual que se extenderá hasta diciembre de 2026 en el complejo cultural ubicado en el tercer piso del Bellas Artes de Caguas.

Para la primera función, el cantautor y gestor cultural Tony Mapeyé será el artista invitado que llevará emoción y tradición junto al conjunto musical.

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El actor y productor Carlos Esteban Fonseca destacó en comunicado de prensa que el cuarteto fue seleccionado meticulosamente para ofrecer una experiencia que busca posicionarse como la mejor oferta bohemia en la Isla.

“El mundo de la bohemia en Puerto Rico es amplio, así que quisimos hacer una versión especial. Algo que pudiera competir para ser la mejor del país. Yo creo que lo logramos”, afirmó Fonseca sobre la calidad del espectáculo que subirá a escena el próximo mes.

La residencia de “Enamorados de la Bohemia” se llevará a cabo de forma recurrente cada tercer domingo de mes en horario vespertino. Esta serie de conciertos, según la producción, nació de la pasión de sus integrantes por preservar y elevar la música romántica, transformando cada presentación en una experiencia interactiva y memorable para los asistentes.

Los boletos para “Enamorados de la Bohemia” están disponibles a través de la plataforma Ticketera.