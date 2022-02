A días de hablar de una transformación en su vida y de hacer pública su conversión religiosa, el reguetonero Farruko compartió con sus seguidores en las redes sociales una experiencia que le ocurrió ayer en la tarde en plena carretera.

“Tengo que contarles algo que me pasó horita. Yo venía en mi carro y con tantas cosas que están pasando en mi vida y el ajetreo y to’ eso, se me olvidó echar gasolina. Iba como los locos por ahí”, comenzó diciendo en un vídeo compartido en la red social Instagram.

“Me quedé sin gasolina literal en el medio de la calle y yo dije ‘ay Dios mío qué hago, Padre cuídame Señor que no me vaya a bajar aquí y me lleven enreda’o o me vayan a dar un cantazo”’, siguió relatando.

PUBLICIDAD

El intérprete de éxitos como “Pepas” y “Chilax” contó que en medio de sus cuestionamientos de cómo iba a resolver esa situación llegó un hombre para asistirle.

“Me pueden creer que no pasaron ni dos minutos yo preguntándome cómo iba a resolver la situación y cuando miro para atrás había un camión de asistencia en la carretera y se bajó rápido un señor y me pregunta ‘¿qué te pasó?’’', compartió.

“Él no me preguntó quién yo era, no sé si me reconoció, no sé, él no me dijo nada, él simplemente me echó la gasolina y me dijo ‘cuídate papá, dale por ahí'’, siguió diciendo.

Tras esto, el rapero comentó que no le dio tiempo de agradecerle al hombre ya que rápidamente dio la espalda y se marchó.

“Y yo digo ‘¿Dios mío en serio? De verdad que tú existes, Papá y cuidas a los tuyos”, se preguntó.

En medio de su narración el artista aprovechó y le mandó un mensaje al hombre que lo socorrió

“Ese señor si está viendo esto, hermano Dios te bendiga, no me dejaste dejarte propina, no me dejaste pagarte, pero que Papá Dios bendiga a tu familia, brother y te caigan miles de bendiciones arriba porque gente así es la que necesitamos”, le dijo.

Farruko también analizó esta situación y la enlazó con todo lo que le ha estado ocurriendo en días recientes luego de hacer pública su conversión en un concierto el pasado sábado en el FTX Arena de Miami.

“Y me quedo sorprendido porque yo hablando de eso en lo que es mis conciertos y todo lo que me está pasando y digo mira Dios como tú me sigues dando señales”, añadió

“Todavía queda gente buena, que no se pierdan esos valores, que no se pierdan esas cosas”, concluyó.