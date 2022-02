El pasado fin de semana, los miles de fanáticos del cantante de música urbana Farruko, que abarrotaron su concierto en Miami para ir a disfrutar de su música, se llevaron tremenda sorpresa. El cantante aprovechó su concierto para anunciar que estará dándole un giro completo a su vida para dedicarse a servirle a Dios. Eso incluye dejar atrás el lenguaje utilizado en algunas de sus canciones, como la pegajosa “Pepas”, por la cual pidió perdón al entender que le hizo daño a mucha gente.

Las reacciones no se han hecho esperar. Sus compañeros cantantes se expresaron de forma solidaria respaldando la decisión de Farruko, al igual que la mayoría de sus seguidores.

Otros cuestionaron que hiciera el anuncio en medio de una gira que tiene miles de boletos vendidos para ver al Farruko de antes, y ahora se encontrarán con un escenario totalmente distinto.

La respuesta que el artista le dio a uno de sus seguidores de hizo viral, donde le dice que está disponible para devolverle el dinero, pero que Farruko ya se retiró y quien de ahora en adelante estará en tarima será Carlos, que es su verdadero nombre.

En lo personal, me alegra muchísimo esta noticia. Se hace evidente que Farruko lo hace lleno de convicción y valentía. El brillo que su carrera ha tenido en los últimos años no estaba acompañado de felicidad. Al final, de qué valen los aplausos, el brillo de las luces, los premios y el dinero, si no logran nuestra felicidad.

Este tipo de decisiones no tienen una fecha específica, cuando el corazón ordena nos toca actuar. Un día más hubiera sido demasiado, los asuntos de convicción no permiten dilaciones ni se pueden poner a esperar en el calendario. Cuando toca, toca.

No hay concierto, fiesta ni compromisos que pueda contener a un ser humano cuando se convence de que tiene que hacer algo por convicción. Así que el momento que escogió Farruko era el correcto, pues fue su coraje el que lo escogió, nadie más.

Las mismas críticas y cuestionamientos le hicieron a Héctor Delgado cuando se quitó el uniforme de Héctor “El Father” para servirle a Dios y el tiempo ha demostrado cuan equivocado estaban los escépticos.

Siempre que la gente toma decisiones para cambiar y mejorar tenemos que celebrarlo. Cuando quien cambia es una persona con la capacidad para influenciar positivamente la vida de miles de otras, la celebración debe ser aún mayor.

Siempre he sido fanática de la música de Farruko, sus canciones están en un lugar preferencial de mi “playlist”. Las seguiré escuchando, como escucho las de Héctor “El Father”, pero también le daré oportunidad a la nueva oferta que Carlos ahora nos ofrezca.