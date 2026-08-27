Hay bandas que marcan una época, y otras que se convierten en parte de la identidad de un país.

Tras años de transformar el rock en español en Puerto Rico y posicionarse como la voz de varias generaciones, el grupo Fiel a La Vega regresa al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para celebrar su aniversario 30 en un concierto histórico el próximo 24 de octubre.

Tito Auger, Ricky Laureano, Jorge Arraiza y Pedro Arraiza volverán a pisar el Choliseo para llevar una noche donde buscan recorrer la historia, la evolución y el legado del proyecto musical que arrancaron en 1996, colocándose como una de las apuestas más influyentes y trascendentales de la música puertorriqueña.

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“Fiel a La Vega: 30 Años” busca ser una celebración de generaciones completas que crecieron cantando himnos como “Salimos de Aquí”, “El Wanabí”, “Bla, Bla, Bla”, “Solamente”, “Canción en la Arena”, “Superhéroes” y tantos otros temas que dejaron de ser simples canciones para convertirse en parte de la memoria colectiva de Puerto Rico.

Desde el lanzamiento de su álbum debut, Fiel a La Vega redefinió el rock puertorriqueño con una honestidad pocas veces vista en la música popular. Sus letras, su energía y su conexión con el país transformaron al cuarteto en una de las agrupaciones más respetadas, queridas e influyentes en la historia musical de la Isla.

“Treinta años después seguimos aquí gracias a la gente. Las canciones dejaron de pertenecernos hace mucho tiempo y pasaron a formar parte de la vida de quienes las hicieron suyas. Este concierto es para celebrar eso… la historia que hemos construido juntos durante tres décadas,” expresó Auger, en declaraciones.

La producción promete llevar una puesta en escena monumental y una noche cargada de emociones, recuerdos, invitados especiales y momentos que repasarán las distintas etapas del conjunto, desde sus comienzos hasta el presente.

“Fiel a La Vega no es simplemente una banda de rock. Es parte de la historia musical de Puerto Rico. Llegar a 30 años con esta conexión con el público, con esta vigencia y con este repertorio, es algo verdaderamente extraordinario. El país va a vivir una noche muy especial,” expresó Albert Morales, productor del evento y manejador de la agrupación durante los últimos 12 años, en un comunicado de prensa.

Los boletos para “Fiel a La Vega: 30 Años” están a la venta en Ticketera y en la boletería del Coliseo de Puerto Rico. Los precios comienzan en $55 hasta $125.