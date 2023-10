Con un legado de más de tres décadas, el músico Gary Núñez se caracterizó por su interés en fomentar el amor por los ritmos de la bomba y la plena en la cultura popular, y fusionarlos con estilos e influencias modernos. El bajista y director musical de Plena Libre falleció en la mañana de hoy a sus 71 años resultado de cáncer de páncreas.

Núñez fundó Plena Libre en 1994 y, bajo su liderato, creó una propuesta refrescante y renovada tanto en lo rítmico como en el campo escénico, lo que proyecto en su tierra natal y en diversas plazas internacionales. De acuerdo con la Fundación Nacional para la Cultura Popular, a medida que fueron desarrollando su fuerza en el mercado boricua, sus producciones discográficas fueron generando éxitos que marcaron el renacer de la plena en la radio. Canciones como “Mañana por la mañana”, “El bembé de plena (Es la cosa)”, “Voy subiendo”, “El celular” y “A mi manera” se alternaron en el gusto de los bailadores con expresiones tropicales como el merengue y la salsa. “El party”, por otro lugar, entró a las listas de éxitos reubicando la plena en los primeros lugares de difusión.

PUBLICIDAD

Entre sus numerables méritos, se incluye el de 1997 cuando la agrupación se convirtió en el primer grupo en su campo que estelarizó espectáculo propio en el Coliseo Roberto Clemente. Allí, figuras de la talla de Andy Montañez, Melina León, Domingo Quiñones y el cuarteto Son by Four se unieron a Plena Libre para cantar y bailar en la recordada producción “Puerto Rico sabe a plena”.

En una de las entrevistas con Primera Hora, Núñez llegó a confesar el reto que representó en su carrera su determinación de enfocarse en la bomba y la plena, objetivo que abrazó con orgullo. “Hacer música puertorriqueña en nuestro País, no es cosa fácil. Ese apoyo nos ha permitido mantenernos durante todos estos años vigentes y básicamente viajar el mundo y tener unos logros que yo jamás soñé”.

En el mercado internacional, Plena Libre ha participado en diversos festivales en los Estados Unidos, América Latina y Europa. Ha contado con actuaciones en eventos como el Carnaval de Munich, el Festival Latino de Bruselas, el Festival Toro y Salsa en Francia y el Mercat de Música Viva en Barcelona. También, con presentaciones en lugares como el Jazz Club de Londres, Club Tropicana de Milano y la Sala de Conciertos del Hotel La Perla en Eslovenia.

El éxito de la agrupación le derivó numerosos reconocimientos, entre los que se incluyen los otorgados por la Cámara de Representantes, la Fundación Rafael Cepeda y el del Municipio de Loíza, este último baluarte de importancia en el desarrollo de la bomba y la plena. También, han obtenido premios Tu Música, Farándula y “People’s Choice” entre otros.

PUBLICIDAD

Uno de los reconocimientos recientes fue el pasado 26 de agosto durante la quinta edición “De Trastalleres a Trastalleres”, el plenazo que celebró el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) en la Placita de los Pleneros en el barrio Dulces Labios de Mayagüez. “Yo no esperaba eso, y es chévere tener las cosas en vida para poderlas disfrutar. Han sido 30 años de lucha”, sostuvo en entrevista con Primera Hora a pocos días del homenaje, que también tenía la intención de honrar las memorias de María Luisa “Wichín” Caballery y María Cristina Alfonso Mangual, integrantes del grupo de plena Sepia y pioneras del género musical borincano.

“Yo trabajo con la música puertorriqueña porque es puro amor lo que siento por ella. Toda mi vida me he dedicado a eso, y me dedicaré, porque ahí es donde está mi corazón, está mi alma”, agregó entonces quien además celebraba el lanzamiento reciente del álbum “Cuatro esquinas”.