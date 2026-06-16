El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa lanzará este viernes “Consejo de un abuelo”, una emotiva composición de Juan José Hernández donde comparte micrófonos por primera vez cantando junto a su nieto, Ian Marco Santa Rosa. La canción, presentada al público justo antes de la celebración del Día de los Padres, es un proyecto musical cargado de amor, enseñanzas y el toque personal que le añade a la historia la integración de recuerdos familiares convertidos en música.

“Consejo de un Abuelo” entrelaza la dulce voz del joven Ian Marco en una honesta conversación con la inconfundible interpretación de su abuelo, para presentar una canción sobre la familia, la memoria y la importancia de estar presente. A través de esa conversación musical entre abuelo y nieto, el tema transmite valores universales como el respeto, la fe, la bondad y la importancia de acompañar a quienes amamos a lo largo de la vida.

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“Todos hemos tenido una persona que nos enseñó algo importante, que nos tomó de la mano cuando más lo necesitábamos, que nos contó historias y nos ayudó a convertirnos en quienes somos hoy. Esta canción nace de ese sentimiento y del agradecimiento que sentimos por quienes dejan huellas permanentes en nuestras vidas. Para mí es personal, pues compartirla con mi nieto la hace todavía más especial”, expresó Gilberto Santa Rosa mediante comunicado de prensa.

De hecho, la producción representa una de las propuestas más personales en la trayectoria artística del llamado “Caballero de la Salsa”. Lejos de responder a tendencias o fórmulas comerciales, el proyecto surge como un regalo íntimo que el artista decidió compartir con su público.

“Consejo de un abuelo” fue escrita y compuesta por Juan José Hernández, quien además estuvo a cargo del arreglo musical, guitarras acústicas y rítmicas, teclados, programación e ingeniería de grabación junto a Rolando Alejandro. La mezcla estuvo a cargo de Will Datill y la masterización fue realizada por Rolando Alejandro. Completan la producción musical Joseph Rivera en el piano, José Meléndez en el bajo, David Rivera en la batería, Sammy García en el bongó y Will Datill en la guitarra eléctrica.

Distribuido por Dreams and Facts, LLC con InnerCat Music Group, “Consejo de un Abuelo” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de este viernes.