El cantante británico Harry Styles se alzó este domingo con el premio de “Mejor Álbum del Año” en la 65a entrega de los Premios Grammy.

El álbum “Harry’s House” barrió la categoría en la que competían ABBA (“Voyage”); Adele (“30″); Bad Bunny (”Un Verano Sin Ti”); Beyoncé (“RENAISSANCE”); Mary J. Blige (“Good Morning Gorgeous”); Brandi Carlile (“In These Silent Days”); Coldplay (“Music of the Spheres”); Kendrick Lamar (“Mr. Morale & the Big Steppers”); y Lizzo (“Special”). Horas antes, el exintegrante de One Direction obtuvo otro gramófono en la categoría “Mejor Álbum Pop”.

En el caso del Conejo Malo, este consiguió que, por primera vez, la Academia de la Grabación nominara un álbum completamente en español para la categoría más importante de su gala. En la misma noche, el intérprete de “Tití me preguntó” fue laureado con el premio de “Mejor Álbum de Música Urbana” por el proyecto antes mencionado.

PUBLICIDAD

Este sería su tercer reconocimiento de la entidad anglosajona luego que, en la edición anterior, la megaestrella del género urbano obtuviera el mismo premio por la producción “El Último Tour del Mundo”. Además, este consiguió en el 2020 el gramófono por “Mejor Álbum Pop o Urbano Latino” por “YHLQMDLG”.

"When you do things with love and passion, everything is easier."



Bad Bunny accepts his #Grammy. https://t.co/adK5uZhUEF pic.twitter.com/YseZcbRcSC — Variety (@Variety) February 6, 2023

Al tiempo que surgió la victoria del intérprete de “As It Was”, Beyoncé quedó como la reina de los Grammy, tras llegar a ser la artista que ha obtenido más premios de la prestigiosa organización musical. Este logro se produjo tras conseguir su premio número 32 al arrasar en la categoría “Mejor Álbum Dance Electrónica”, abatiendo el récord establecido en 1998 por el compositor húngaro Georg Solti, que tenía 31 estatuillas.

Además, la cantante de “BREAK MY SOUL” se estableció como la primera mujer negra en dicho reconocimiento en esa categoría en particular. Asimismo, esta dedicó el galardón a su tio Johnny, inspiración de su más reciente proyecto musical, y a la comunidad queer, a quien destacó como los fundadores de ese género musical.

Además, la exintegrante de Destiny’s Child estableció otra marca en esta edición de los Grammys, tras convertirse también en la artista con más nominaciones en la historia de las premiaciones.

Aquí la lista parcial de los ganadores:

— Álbum del año: “Harry’s House”, Harry Styles.

— Grabación del año: “About Damn Time”, Lizzo.

— Canción del año (premio a los compositores): “Just Like That”, Bonnie Raitt.

— Mejor nuevo artista: Samara Joy.

— Compositor del año: Tobias Jesso Jr.

PUBLICIDAD

— Mejor interpretación pop solista: “Easy on Me”, Adele.

— Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Unholy”, Sam Smith y Kim Petras.

— Mejor álbum pop vocal: “Harry’s House”, Harry Styles.

— Mejor álbum de música dance/electrónica: “Renaissance”, Beyoncé.

— Mejor álbum de rap: “Mr. Morale & the Big Steppers”, Kendrick Lamar.

— Mejor álbum country: “A Beautiful Time”, Willie Nelson.

— Mejor álbum pop vocal tradicional: “Higher”, Michael Bublé.

— Mejor álbum de rock: “Patient Number 9″, Ozzy Osbourne.

— Mejor álbum de música alternativa: “Wet Leg”, Wet Leg.

— Mejor álbum de R&B progresivo: “Gemini Rights”, Steve Lacy.

— Mejor álbum de R&&: “Black Radio III”, Robert Glasper.

— Mejor álbum de jazz vocal: “Linger Awhile”, Samara Joy.

— Mejor álbum de jazz instrumental: “New Standards Vol. 1″, Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton y Matthew Stevens.

— Mejor álbum góspel: “Kingdom Book One Deluxe”, Maverick City Music y Kirk Franklin.

— Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “Breathe”, Maverick City Music.

— Mejor álbum de música urbana: “Un verano sin ti”, Bad Bunny.

— Mejor álbum pop latino: “Pasieros”, Rubén Blades y Boca Livre.

— Mejor álbum de rock o música alternativa latina: “Motomami”, Rosalía.

— Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “Un canto por México - El musical”, Natalia Lafourcade.

— Mejor álbum tropical latino: “Pa’lla Voy”, Marc Anthony.

— Mejor álbum de latin jazz: “Fandango At The Wall In New York”, Arturo O’Farrill &The Afro Latin Jazz Orchestra con The Congra Patria Son Jarocho Collective.

PUBLICIDAD

— Mejor álbum de reggae: “The Kalling”, Kabaka Pyramid.

— Mejor álbum de música global: “Sakura”, Masa Takumi.

— Mejor álbum de declamación de poesía: “The Poet Who Sat By the Door”, J. Ivy.

— Mejor álbum de comedia: “The Closer”, Dave Chappelle.

— Mejor audiolibro o grabación de narración: “Finding Me”, Viola Davis.

— Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “Encanto”.

— Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: “We Don’t Talk About Bruno” de “Encanto”, Lin-Manuel Miranda.

— Mejor banda sonora para un medio audiovisual: “Encanto”, Germaine Franco.

— Productor del año, no clásico: Jack Antonoff.

— Mejor video musical: “All Too Well: The Short Film”, Taylor Swift.

— Mejor película musical: “Jazz Fest: A New Orleans Story”.

— Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: “Assasin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok”, Stephanie Economou.