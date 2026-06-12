El cantautor Jorge Drexler triunfó en casa tras presentar el pasado fin de semana su más reciente trabajo discográfico, “Taracá”, con dos espectáculos en vivo en el Antel Arena de Montevideo, reuniendo a más de 15,000 personas en un homenaje único a la música uruguaya.

Los conciertos, celebrados los días 6 y 7 de junio, marcaron uno de los momentos más significativos de la carrera reciente del artista. Durante cerca de tres horas en cada presentación, Drexler interpretó canciones de su nueva producción junto a otros temas emblemáticos de su repertorio, en un espectáculo concebido especialmente para compartir con el público uruguayo el corazón creativo de “Taracá”.

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El sonido de los tambores, la presencia de destacados músicos y referentes de la cultura popular uruguaya, y la participación de invitados especiales convirtieron ambas veladas en una celebración colectiva de identidad, memoria y presente: Lobo Núñez, Ruben Rada, Rueda de Candombe, Falta y Resto, Edu “Pitufo” Lombardo, Américo Young y Facundo Balta fueron los colegas que recibió Drexler.

Gracias a una colaboración entre la producción del artista, el promotor y el medio, el primero de los conciertos fue retransmitido en vivo por Antel TV para todo el territorio, en una declaración de gratitud por parte del uruguayo al país entero.

Montevideo recibió a Jorge Drexler con los brazos abiertos y respondió convirtiendo cada canción en una experiencia igual de emocionante. Dos noches que quedarán grabadas en la memoria de todos los presentes y que representan el mejor homenaje posible a Uruguay, al candombe y al espíritu de “Taracá".