Durante décadas, algunas agrupaciones han demostrado que, en la industria musical, el anonimato también puede convertirse en una estrategia artística.

Mientras la mayoría de los músicos construyen su carrera a partir de su imagen pública, existen proyectos que decidieron hacer exactamente lo contrario y ocultan los rostros de sus integrantes, desaparecen de la vida pública o incluso evitar que se conozca quién está detrás de su música.

The Residents

Pocas agrupaciones han llevado el anonimato tan lejos como The Residents. Desde principios de la década de 1970, el colectivo estadounidense tiene publicados más de 60 álbumes, ha realizado giras internacionales y desarrollado proyectos audiovisuales sin revelar oficialmente quiénes son sus integrantes.

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Su imagen es inconfundible pues se les ve con frac, sombrero de copa y enormes cascos con forma de ojo que les permiten mantener el anonimato cada vez que aparecen en público.

Precisamente esa decisión provocó durante años todo tipo de especulaciones. Hubo quienes aseguraban que detrás del proyecto estaban integrantes de The Beatles, mientras otros relacionaban a músicos de Devo o Primus con el colectivo. Aunque en 2017 Hardy Fox confirmó haber sido uno de sus fundadores y principal compositor, la identidad completa de la agrupación continúa siendo uno de los secretos mejor guardados de la música experimental.

Sopor Aeternus

Dentro de la escena “darkwave” existe otro caso que ha alimentado el misterio durante casi cuatro décadas: Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows.

El proyecto está encabezado por el personaje artístico Anna-Varney Cantodea, cuya identidad real nunca ha sido revelada.

A pesar de contar con una extensa discografía y una base de seguidores alrededor del mundo, prácticamente no concede entrevistas y nunca ha realizado un concierto en vivo.

Las pocas imágenes públicas muestran únicamente la apariencia gótica y vampírica de su personaje, mientras que la narrativa del proyecto mezcla poesía, oscuridad y elementos sobrenaturales.

Les Rallizes Dénudés

Antes de que internet facilitara el acceso a cualquier artista, Les Rallizes Dénudés ya era una leyenda precisamente por lo difícil que resultaba encontrar información sobre ellos.

La agrupación japonesa de rock psicodélico y “noise”, fundada en 1967, evitó durante gran parte de su historia las grabaciones de estudio y prefirió concentrarse en los conciertos.

Como consecuencia, buena parte de su legado sobrevivió gracias a grabaciones piratas que comenzaron a circular entre coleccionistas y seguidores de culto.

El misterio también rodeó a su líder, Takashi Mizutani, quien pasó años prácticamente recluido, concedió muy pocas entrevistas y desapareció de la vida pública tras la disolución del grupo. Su fallecimiento incluso tardó años en confirmarse oficialmente, alimentando aún más el aura de una de las bandas más enigmáticas de la historia del rock japonés.